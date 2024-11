Od ispadanja zubi do padanja - ovo su najčešće noćne more: Evo kako se nositi s njima

Ispadanje zuba, pad s visine, smrt - ovo su samo neke od najčešćih noćnih mora koje muče mnoge ljude, koji bi mogli biti zbunjeni zašto se ovi grozni snovi pojavljuju. Anketa Amerisleepa na 2000 ljudi provedena prošle godine pokazala je da je padanje najčešća noćna mora koju je prijavilo nešto više od 64% ispitanika, dok je biti progonjen, umiranje i osjećaj izgubljenosti odmah nakon, piše New York Post.

Među ostalim čestim noćnim morama su propuštanje važnog događaja, kasno buđenje, paraliza, smrt voljene osobe, kuća koja gori i ispadanje zubi. Dok su snovi obično reakcija na stres, lijekove, psihička stanja ili loš san, vjeruje se da neke noćne more imaju specifičnije uzroke.

Stručnjaci sugeriraju da je osjećaj pada ili sanjanje pada odgovor na opuštanje tijela i tonuće u san, nakon čega se često osoba naglo probudi. Healthline također navodi nesigurnost, tjeskobu ili osjećaj preopterećenosti i nekontroliranosti kao razloge za ovaj fenomen.

Nešto više od 63% ljudi koje je anketirao Amerisleep izvijestilo je o snovima o potjeri, za što je autorica i edukatorica dr. Leslie Ellis rekla da je ‘jedna od najčešćih tema noćne more’. ‘Zanimljivo je da kroz vrijeme i kulture ljudska bića imaju vrlo slične teme snova, a često su one povezane s impulsima za preživljavanje’, rekla je.

Tvrdi je da se sanjati da vas progone može povezati s urođenom reakcijom na bijeg ili borbu, ‘signal da je razina stresa osobe povišena jer doživljava neku vrstu prijetnje’. ‘Često potjera ima veze s onim od čega bježimo’, dodaje, ‘Ovo može poprimiti mnoštvo oblika: naporan razgovor, rok, pranje suđa, itd. Bilo koje stresno razdoblje u životu može dovesti do bijega u snovima, a posebno su česti za one koji izbjegavaju sukobe, velike probleme i ispoljavanje emocija’.

Ispadanje zubi također je čest san, koji pogađa otprilike 34% ispitanih ljudi, a taj strašni scenarij mogao bi imati više uzroka. Stručnjaci su za Psych Central rekli da bi gubitak zuba u snu mogao biti simptom stresa, negativne slike o sebi ili manifestacija straha. ‘Vaši zubi su simbol ponosa i snage’, rekla je obiteljska terapeutkinja Megan Harrison, ‘San može predstavljati osjećaj neadekvatnosti ili ranjivosti u vašem životu’.

Prema istraživanju Get Laid Bedsa, to je noćna mora o kojoj se najčešće govori. Tvrtka je citirala podatke Googlea koji pokazuju da su mjesečne pretrage noćnih mora povezanih sa zubima iznosile u prosjeku 66.600 globalno. Budući da su noćne more najčešće potaknute stresom u stvarnom životu, stručnjakinja za spavanje dr. Deborah Lee preporučuje pet metoda za ublažavanje tjeskobe i smanjenje učestalosti noćnih mora.

Dr. Lee je rekla da treba izbjegavati gledanje u zaslone - poput pametnog telefona - koji emitiraju plavo svjetlo, za koje stručnjaci vjeruju da bi moglo utjecati na kvalitetu sna. ‘Doći ćete u iskušenje skrolati mobitelom, preplavljujući svoj um drugim stvarima koje vam odvlače pažnju od spavanja i bit će mnogo teže ponovno zaspati, osobito nakon noćne more’, rekla je o korištenju telefona prije spavanja.

No neke ‘smetnje’ su dobrodošle, poput čitanja knjige ili slušanja umirujuće buke ili glazbe dok tonete u san. Također preporučuje ‘metodu 4-7-8’, taktiku disanja namijenjenu opuštanju. ‘Ovo je doista uobičajena taktika za upravljanje stresom i tjeskobom i djeluje tako što se suprotstavlja odgovoru na stres koji je potaknut vašim lošim snom’, objasnila je.

‘Prvo, morate udisati četiri sekunde. Zatim zadržite dah sedam sekundi. Nakon što napravite prva dva koraka, izdišite osam sekundi. Učinite to jednom ili dvaput i trebalo bi vam pomoći aktivirati parasimpatički živčani sustav i smiriti vas’, kaže dr. Lee.

Ako noćne more potraju, pokušajte voditi dnevnik kako biste saznali što je uzrok snova. ‘Pisanje dnevnika vaših misli, osjećaja, unosa hrane i alkohola pomoći će vam da uočite obrasce koji vode ka lošim snovima’, rekla je.

