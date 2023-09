Sanjali ste da vas napadaju duhovi? Evo što bi to moglo značiti

Kad se probudite nakon lošeg sna, možete odmah izbrisati to iskustvo iz svog uma. Međutim, neke noćne more ne biste smjeli tako lako gurnuti u stranu, jer vam mogu pomoći da se pomirite sa svojim emocijama i strahovima. Neke od najčešćih noćnih mora među ljudima su pucanje, ispadanje zuba, pad, smrt i partnerova prevara. Loši snovi dolaze u svim oblicima i nisu uvijek tako nevažni kao što mislimo - jer većinu puta noćna mora može odražavati probleme koje odlučimo ignorirati u stvarnom životu, prenosi Mirror.

Stručnjaci za snove otkrili su da varijacije snova mogu značiti različite stvari. Ako ste sanjali da vas napada duh, moguće jeda biste trebali porazgovarati s prijateljem ili promijeniti svoje navike spavanja. Ako vas duh napadne u snu, to može značiti da se osjećate preopterećeni situacijama ili ljudima u vašem životu. Također simbolizira vaš strah od nepoznatog.

Stručnjaci su potvrdili da snovi o napadima duhova predstavljaju vaše ranjivo emocionalno stanje. Možda je vrijeme da se direktno pozabavite negativnim emocijama, tako da možete osjetiti da više kontrolirate svoj život.

Kada imate san u kojem sebe vidite kao duha, to može značiti da se osjećate krivima ili da se bojite nečega iz svoje prošlosti. Na kraju, ako ste sanjali da vas je opsjeo duh, to bi moglo značiti da imate paralizu sna.

Dekoderica snova, Theresa Cheung, rekla postoji značenje iza većine loših snova koje doživljavamo i dodaje da je većina noćnih mora povezana s tjeskobom. 'Većina snova zapravo je povezana s tjeskobom i nažalost većina naših snova ima temu straha i tjeskobe iz noćne more i to s razlogom, to je da pomognemo katarzičnom otpuštanju tog stresa u stanju sna gdje je sigurno', objasnila je Theresa.

'U stanju spavanja prefrontalni korteks se isključuje i stvarno možete pustiti svoju maštu i svoje emocije da polete, a u tom stanju možete stvarati veze i saznati o stvarima koje poričete u svom budnom životu jer vaš rasuđivanje i logika sprječavaju u tome', dodaje, 'Ako prolazite kroz razdoblja lošeg prisjećanja snova, potaknula bih sve da aktiviraju svoje centre za prisjećanje snova, a to je u mozgu. Istraživanje je pokazalo da je to dobro za smanjenje tjeskobe i stresa. Doista, ako je zapis o snovima ograničen, može dovesti do povećanog rizika od depresije i morbiditeta'.

Ne možete zaspati? Evo što se događa s vašim tijelom kada spavate manje od šest sati: