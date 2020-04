Očaj nakon smjene u dućanu: "Hvala svim š****** koji misle da je u redu zlostavljati osoblje"

U vrijeme pandemije koronavirusa, trgovci su pod velikim stresom i pritiskom od strane kupaca, čemu svjedoče brojni slučajevi iz Hrvatske i svijeta. Svakodnevno se susreću s nervoznim i živčanim kupcima, a i svakodnevno se moraju brinuti o mogućoj izloženosti koronavirusu. Jedna zabrinuta majka podijelila je fotografiju svoje kćeri nakon naporne smjene u dućanu Woolworths, prenosi news.com.au.

Debara Nydrle iz Queenslanda u Australiji objavila je fotografiju svoje 18-godišnje kćeri koja se nakon svoje smjene u dućanu u suzama srušila na kauč. U ljutitoj objavi, Debara potiče ljude da razmišljaju o svom ponašanju za vrijeme pandemije koronavirusa.

“Hvala svim š****** koji smatraju da je u redu zlostavljati osoblje u dućanu, dok se ne slome… Svaki dan… Više puta na dan… Zlostavljati ih zbog stvari koje uopće nisu pod njihovom kontrolom”, napisala je Debara u svojoj objavi. Nakon njene objave, ova fotografija podijeljena je više od tri tisuće puta, a zadobila je i mnogobrojne komentare jednako ljutitih ljudi.

