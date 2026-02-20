Ne ignorirajte upozorenje zvijezda! Kozmički sudar koji se čeka 37 godina donosi bolne istine i ruši iluzije za sve znakove
Petak donosi jedan od najvažnijih astroloških događaja u posljednjih nekoliko desetljeća, konjunkciju koja se događa jednom u 37 godina. Dok Mjesec u Ovnu potiče na akciju, rijedak nebeski susret traži oprez, strpljenje i suočavanje s onim što smo dugo izbjegavali.
Ovan: Mjesec je u vašem znaku, što vam donosi dodatnu energiju i dašak sreće, no istovremeno se u vašem znaku događa i velika konjunkcija. Osjećate poriv za novim početkom, ali zvijezde savjetuju introspekciju prije akcije. Odluka koju odgađate mogla bi danas doći na red, no donesite je hladne glave.
Bik: Fokus je na poslu, gdje bi vaš trud napokon mogao biti prepoznat. Ipak, mogli biste se osjećati neuobičajeno samokritično. Ne dopustite da vas nerealna očekivanja obeshrabre. U odnosima s drugima, suradnja i iskrenost otvaraju put prema zajedničkom uspjehu. Financijski je potreban oprez.
Blizanci: Neočekivana poruka ili poziv mogli bi vam promijeniti planove. Danas biste se mogli osjećati razočarano u prijatelja ili neku grupu, no ne donosite ishitrene zaključke. Komunikacija je ključna, ali prije važnih razgovora provjerite sve činjenice i detalje, osobito ako se tiču novca.
Rak: Emocije su vam pojačane, a moguća su i javljanja osoba iz prošlosti. Na poslu je potrebno strpljenje, a u financijama izbjegavajte trošenje kao utjehu. Osjećaj sigurnosti pronađite u domu i brizi o sebi, a ne u materijalnim stvarima. Postavite zdrave granice kako biste sačuvali unutarnji mir.
Lav: Možda ćete se osjećati razočarano u autoritete, ideale ili institucije kojima ste vjerovali. Ovo je dan za unutarnju refleksiju, a ne za impulzivne reakcije na kritiku. U centru ste pažnje, ali iskoristite tu vidljivost za promišljene poteze, a ne za dramu. Ljubav traži više vaše pažnje.
Djevica: Danas vam vaša posvećenost detaljima donosi prednost, osobito na financijskom planu. Pregledajte račune, ugovore i pretplate; mogli biste pronaći greške ili nepotrebne troškove. Iako ste vješti u analizi, odgodite donošenje velikih financijskih odluka za dan ili dva, dok se energija ne razbistri.
Vaga: Odnosi su vam u fokusu, a moguće je i razočaranje u blisku osobu. Zapitajte se jeste li jasno izrazili svoja očekivanja, jer su ona neizrečena gotovo uvijek izvor nesporazuma. Dan je idealan za uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života kroz postavljanje smirenih, ali čvrstih granica.
Škorpion: Intuicija vam je iznimno snažna, slušajte je. Vaša prednost danas leži u strpljenju i promatranju, a ne u izravnoj akciji. Strateško suzdržavanje, osobito u financijskim pregovorima, štiti vaše resurse. Izbjegavajte konflikte i ne otkrivajte svoje planove prerano.
Strijelac: Vaš optimizam je i dalje prisutan, no danas mu je potrebna struktura. Velike ideje o putovanjima ili budućnosti zahtijevaju realan plan. Moguće je razočaranje u romantičnoj sferi ili u odnosu s djecom; provjerite jesu li vaša očekivanja bila previsoka. U poslu se otvara zanimljiva prilika.
Jarac: Financije su vam u fokusu i osjećate se kao da imate kontrolu. Ovo je izvrstan dan za dugoročno planiranje, restrukturiranje obveza i postavljanje ozbiljnog plana štednje. Vaša disciplina dolazi do izražaja. U ljubavi je potrebna iskrenost kako biste ojačali odnos.
Vodenjak: Osjećate se energično i spremno za akciju, ali istovremeno i pomalo zbunjeno. Ne dopustite da vas taj unutarnji nemir navede na ishitrene poteze. Jedan važan razgovor može promijeniti tijek dana. Emocionalna zrelost i dosljedan napor ključ su vašeg uspjeha.
Ribe: Sunce je ušlo u vaš znak, pojačavajući vašu intuiciju i osjetljivost. Dan je stvoren za introspekciju i slušanje unutarnjeg glasa. Moguća je konfuzija vezana uz novac, stoga je ovo loš dan za važne financijske odluke. Večer donosi jasnoću i olakšanje.