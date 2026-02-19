Naši Portali
DINAMIKA JE VAŽNA

Vodite ljubav manje od jednom tjedno? Stručnjaci imaju ozbiljno upozorenje za vas

VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
19.02.2026.
u 20:35

'Seksualna aktivnost, neovisno o seksualnoj orijentaciji, donosi koristi poput poboljšanog psihološkog stanja i kvalitete života, tvrde nanstvenici.

Parovi koji imaju spolne odnose rjeđe od jednom tjedno možda bi trebali ponovno razmisliti o dinamici svoje veze, poručuju znanstvenici u novoj studiji koja otkriva snažnu vezu između seksualne aktivnosti i zadovoljstva u vezi. Iako ne postoji 'prava' ili 'kriva' količina seksa te se mnogi drže pravila 'što god vam odgovara', rezultati najnovijih istraživanja ipak nude važne nove uvide u tu temu, prenosi UNILAD.

U studiji objavljenoj u International Journal of Sexual Health, čak 85 posto žena koje su imale spolne odnose barem jednom tjedno izjavile su da su seksualno zadovoljne. Istraživanje je obuhvatilo 500 heteroseksualnih žena, a među onima koje su imale spolne odnose tek jednom mjesečno, čak 66 posto je navelo niže zadovoljstvo. Najzadovoljnije bile su žene u dobi između 18 i 24 godine, iako autori priznaju da je moguće kako svi ispitanici nisu u potpunosti iskreno odgovarali.

'Naše istraživanje pokazuje da se prevelik naglasak stavlja na orgazam kao krajnji cilj seksa, što može stvoriti nepotreban pritisak i frustraciju ako do orgazma ne dođe', kaže Alexandra Janssen sa Sveučilišta u Manchesteru. 'Naši rezultati šalju snažnu poruku – sasvim je normalno i u redu ako do orgazma ne dođe svaki put. To čak može imati i pozitivne strane.'

Pored seksualnog zadovoljstva, druga studija iz Kine, koju su proveli stručnjaci sa Sveučilišta Shantou, istražila je koliko često bi parovi trebali imati spolne odnose kako bi smanjili rizik od depresije. Idealna učestalost, prema njihovim rezultatima, je jednom do dva puta tjedno. Učinak je bio najizraženiji kod ispitanika između 20 i 30 godina, a vjeruje se da pozitivan učinak proizlazi iz oslobađanja hormona poput endorfina i dopamina tijekom seksa. 'Seksualna aktivnost, neovisno o seksualnoj orijentaciji, donosi koristi poput poboljšanog psihološkog stanja i kvalitete života, što znatno utječe na mentalno zdravlje', rekao je Mutong Chen, jedan od autora studije.

Konačni zaključak? Redoviti, ali ne forsirani spolni odnosi, uz međusobno poštovanje komunikaciju, mogu poboljšati kako emocionalnu bliskost u vezi, ali i mentalno zdravlje partnera, vaše i partnerovo.
