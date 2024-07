Novigrad: Grad ribara i svirača bluesa za život najbolji u zemlji

Novigrad Cittanova godinama je proglašavan najboljim malim gradom za život u zemlji. No, kakav je za ljetovanje? Milina! Grad ribara i svirača bluesa je, prije svega, zelen. Koliko zagrebačka Lenucijeva potkova ima trgova, toliko ovaj morski gradić ima parkova. Sedam. Sve blista, domaći pružaju ruku gostu, dočekuju ga nasmiješeni. I centar je obnovljen, hoda se centrom po zimus popločenim ulicama pazinskim kamenom.

Susjed nosi zastavu u Parizu

– Naš susjed Giovanni nosit će hrvatsku zastavu za koji dan na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu! Cernogoraz je osvojio zlatnu olimpijsku medalju, a i zlatni trener Lino Červar počeo je igrati rukomet u našem Triko Novigradu – ponosno govore domaći koji se spuštaju na plažu Karpinjan.

Mjesto je ovo u kojem je ljetovala i Serena Williams, susjeda je Josipa Lisac, Miro Ungar, grad je to u koji je jazz doveo Boško Petrović.

– Boško je uspio nagovoriti čak i samog Raya Charlesa da dođe u Novigrad, ali nisu uspjeli realizirati plan, bili su The Temptations i mnogi drugi. Bio mi je uzor, učio sam tajne glazbe od Boška i Elvisa Stanića – govori Denis Makin na recepciji obiteljskog hotela Makin.

Denis je gotovo dva desetljeća i organizator festivala, posljednje tri godine Cittanova Blues festivala, prije Parkfesta, a doveo je u ovaj istarski dragulj zvijezde od Chicaga do Toronta. Tu se svira na svakom koraku.

– Svirao sam "Hey Joe" u Nashvilleu s All Star Blues Bandom B. B. Kinga, dečkima koji su legendu pratili cijeli život, upravo u njegovu klubu, a bio sam i u završnici najcjenjenijeg blues natjecanja u Memphisu, prozvali su me Amerikanci, kao nekoć i Tonija Kukoča, "Croatian Sensation" – govori Makin, frontmen benda The Screaming Wheels, koji je album "Istramental" snimio na Manhattanu, u studiju u kojem je hitove snimala i Shakira. Njegov otac Sergio Makin igrao je u zlatnoj generaciji Rijeke.

– Interesirao se za njega svojedobno i Juventus, Ajax u kojem je igrao Johan Cruyff, Marseille u kojem je tada igrao Joško Skoblar, a otac je kod mladog trenera Ćire na Rujevici igrao sve pozicije, osim – vratara! Tu je bio legendarni Mauro Ravnić, osvojili su i dva kupa bivše države – govori ponosni sin pa nastavlja:

– Naš je Novigrad miran grad, sve je blizu, rame uz rame su i ribari i mi blueseri. Eto, zvonik crkve građen je po uzoru na zvonik bazilike sv. Marka u Veneciji, a i taj je nekoć bio osmatračnica za viđenje brodova.

Vesna Ferenac, gospođa koja se brine o turizmu ovoga kraja Istre, nastavlja priču:

– Hrana! To je forte našeg mjesta, čak tri novigradska restorana imaju Michelinove preporuke, i Damir i Ornella koji su majstori za istarski sashimi, pa Gashijeva "Marina", te "Čok" koji je poznat po zapečenom brancinu u soli. Tri takva vrhunska restorana u gradiću imaju baš rijetki na Mediteranu – ponosna je gospođa Ferenac.

I smještaj je ovdje za turiste, pa i one dubljeg džepa, profinjen. Aminess drži slavni Maestral te Lagunu, tu je hotel Nautica, a mali su boutique hoteli Cittar, Rivalmare, Palazzo Rains te upravo otvoren novi Blu Mare. I kamperi tu guštaju u dva velika kampa Maravea i Sirena te manjem kampu Kastanija. I sve to na četiri tisuće stanovnika. Svaki dio grada ima svoju priču.

Ime Novi, grad prije Krista

– Crkvica sv. Antona ovdje je još iz 13. stoljeća, a ribari su obogatili oltar i napravili novi krov nakon noći u kojoj su imali rekordan ulov, baš u noći 16. siječnja 1631. godine, kada je Sveti Anton. Ulov od samo jedne noći prodali su za 12.000 dukata! – govori gospođa Ferenac.

Zašto je Novigradu ime takvo, a živjeli su ovdje i u doba antike, pa i Kelti?

– Vjeruje se kako je ispred hotela Marina – potopljeni grad, Emona. Pronašli su tu na plaži Karpinjan i ostatke rimske vile na plaži koja je možda i iz doba prije Krista. Grad je mijenjao imena, Neapolis, Civitas Nova i Emonia, a budući da je dio potopljen, gradio se novi. I otuda naziv!

Eto, nije čudno da je Novigrad Cittanova tako privlačno mjesto za život... I za ljetovanje!

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 8 Raznolikost smještaja 10 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 9 Događanja 10 Opskrbljenost 9 Autohtonost 10 Opći dojam 10 Ukupna ocjena 96