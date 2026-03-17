Kredit u ‘švicarcima’ gurnuo ih u poljoprivredu, a sada osvajaju Zagreb svojim eko proizvodima

Nevenka i Alan Belak, čiji se OPG nalazi u Goričanu u Međimurju, bili su jedni od brojnih ljudi u Hrvatskoj koji su imali kredit u švicarskim francima. Uslijed naglog rasta rate stambenog kredita, našli su se u situaciji da su trebali osigurati dodatne prihode uz redovan posao.

Odlučili su posaditi batat. Uzmimo u obzir da se radi o 2008. godini jer u to vrijeme ta namirnica nije bila toliko poznata hrvatskoj kuhinji, ali je njima bila jako ukusna i zanimljiva. Vjerovali su da je batat novina koja će naći svoje tržište. Osim toga, nakon nekoliko godina, odlučili su ga posaditi na ekološki način, što je iziskivalo dodatan napor, ali oni su osobno preferirali tako uzgojene namirnice. Naprosto, nisu htjeli uzimati prečace i odlučili su da će, iako pod pritiskom kredita, napraviti taj pothvat pod uvjetima koji oni žele.

Tako su posadili prvih tisuću sadnica batata na imanju Nevenkinih roditelja. Uzgojili su ga ekološki, sami izvadili i počeli prodavati, krenuvši od poznanika i specijaliziranih sajmova. Prodali su sve, a njihovi kupci su bili oduševljeni kvalitetom.

Foto: Ustupljena fotografija

Nakon toga su posadili butternut tikve, i ujedno krenuli u službeno ekološko certificiranje. Poslije su svom eko poljoprivrednom portfelju dodali i bazgu te koprivu, pa tako danas, uz sadnice i sjeme, imaju čak 12 proizvoda kao što su Tikvić slatkić (eko cert. namaz od butternut tikve), Batatić (eko cert. namaz od batata), kao i Sirupić koprive, Sirupić cvijeta bazge, Sirupić bobica bazge te sokiće od sva tri sirupa.

‘Susjedi su mislili da sadimo papriku’

I tako se iz tog jednog pritiska za dodatnim prihodima rodila priča o OPG-u Hranjec Belak i u potpunosti promijenila život njihove obitelji koja je sada jedan od poznatijih eko proizvođača u Međimurju. Njihovi proizvodi se mogu pronaći u brojnim specijaliziranim trgovinama, ali i na Wolt Marketu, koji njihove proizvode svakodnevno distribuira po cijelom Zagrebu i Rijeci.

Foto: Ustupljena fotografija

Malo je reći da Alan i Nevenka nisu očekivali ovakav rasplet događaja kada su 2008. posadili prve sadnice batata.

- U to vrijeme stvarno nam je prioritet bila dodatna zarada. Razmišljali smo prvo o sadnji lješnjaka ili oraha, ali je vrijeme povrata za te kulture oko sedam godina, stoga nam je izbor pao na batat. Ljudi su u početku bili malo skeptični, jer nisu poznavali kulturu, čak su nam znali doći susjedi na polje i pitati je li to paprika. No, dobar okus je na kraju presudio i cijela priča se nakon toga zakotrljala prema svemu što imamo danas - govori Nevenka, koja dolazi iz poljoprivredne obitelji.

Njeni roditelji su bili ratari i sadili kukuruz, uljanu repicu, pšenicu te krumpir. Nevenka je u mlađim danima imala plan studirati agronomiju, no roditelji su je odgovorili od tog poziva, govoreći joj da „će se samo mučiti“. Stoga je upisala ekonomiju i ostavila poljoprivredu u retrovizoru, ali život ju je na kraju vratio pozivu od kojeg je sve počelo.

Fizički težak posao

Iako, priznaju oboje, nije to lagan posao. Iziskuje jako puno fizičkog rada i potpuno je drugačija perspektiva kada sadiš povrće za sebe u vrtu i kada proizvodiš za prodaju. Tu su ujedno i razni administrativni poslovi potrebni za očuvanje eko certifikata, zakoni i pravilnici, ali i borba s klimatskim promjenama koje su iz godine u godinu sve nepredvidljivije. Kako kažu, današnja poljoprivreda nema skoro pa nikakve veze s onom kojom se bavio Nevenkin pokojni tata. Njima su velika pomoć njihovi sinovi, bez kojih, kažu, sigurno ne bi sve ovo uspjeli podići na noge.

Foto: Ustupljena fotografija

Upravo zato ističu da treba cijeniti svaki proizvod koji iznjedre hrvatski poljoprivrednici, ali i podržavati lokalni uzgoj kako bi se stalo na kraj rastućim statistikama uvoza povrća i voća.

- Ne znam jesu li ljudi svjesni koliko dobroga čine ako kupuju lokalni proizvod. Oni svojom kupovinom ne podupiru samo jednu obitelj, već cijelu zajednicu pa i cijelu hrvatsku poljoprivredu. Zato smo neizmjerno zahvalni svakom našem kupcu, jer bez njih, ne bi bilo ni nas - ističe Alan te se zahvaljuje i svim trgovinama koje su odlučile uvrstiti njihove proizvode na svoje police. Naime, njihovi se namazi i sirupi mogu pronaći u asortimanu Mini mljekare Veronika, u Mrkvici, SPAR-u, Međimurskom štacunu, Fisheriji, Špeceraju, Gligora delikatesama, ali i na Wolt Marketu.

Rebranding Wolt Marketa

Upravo je Wolt, vodeća dostavna platforma u Hrvatskoj, prepoznao važnost ulaganja u domaće proizvođače te je nedavno predstavio novi, osvježeni identitet svoje vlastite trgovine. Wolt Market odlikuje sada zelena boja koja simbolizira svježinu i kvalitetu, ali i dublju povezanost s lokalnim proizvođačima, što predstavlja temeljni stup dugoročne strategije na hrvatskom tržištu. Posebno se ističe suradnja s OPG-ovima, kojima Wolt Market omogućuje da bez vlastitih logističkih kapaciteta brzo i učinkovito prošire dostupnost svojih proizvoda u cijelom gradu, uz visoku vidljivost i marketinšku podršku.

- Važnost potpore lokalnim proizvođačima je nešto što u Međimurju postoji već dugi niz godina. Mi smo prva bio regija u Hrvatskoj, uveli smo ekološku prehranu u škole, a tu je i naš Međimurski štacun, trgovina koja u ponudi ima praktično samo proizvode OPG-a iz međimurskog kraja i možemo se pohvaliti da prodamo više robe u Čakovcu nego što je od nas kupuju neki srednje veliki trgovački lanci u Zagrebu. Osobno, mislim da bi svaka županija trebala imati svoj štacun - govori Alan.

Foto: Ustupljena fotografija

Naravno, uspjeh ne dolazi samo zbog lokalnog patriotizma, već i zbog konstantne inovacije i ulaganja u kvalitetu. Bračni par Belak kaže da im je skladište premalo za sve silne novitete koje bi htjeli uvesti. Najnoviji proizvod im je ekstra džem od bobica bazge, kakav rijetko tko proizvodi u Hrvatskoj, te matični sok od bobica bazge u kojem nema dodanih šećera, dakle radi se o 100 postotnom soku dobivenom od bobica bazge.

Što se pak tiče budućnosti, već imaju nove planove, iako su svjesni da im nedostaje tehnološka pozadina u vidu pogona i većeg skladišta kako bi priču podignuli na višu razinu. To novo poglavlje mogli bi započeti njihovi sinovi - jedan je na medicini, drugi na agronomiji. Kako kažu Alan i Nevenka, oni ih neće siliti da idu tim putem, ali, ako pokažu želju, prilika za to će ih čekati.