Održana prva radionica mentorstva u sklopu projekta „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“

U utorak 17. ožujka, održana je prva radionica mentorstva pod nazivom „Komunikacijske vještine i liderstvo“ u sklopu projekta Večernjeg lista „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“. Radionicu je moderirala mentorica Vlatka Očić, stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala te razvojni i operativni menadžment u tvrtki Methodus d.o.o.

Sudionice su kroz praktičan rad razvijale ključne komunikacijske i liderske vještine, s naglaskom na asertivnu komunikaciju koja je bila u središtu cijele radionice. Kroz dinamične vježbe i međusobnu razmjenu iskustava postupno su osvještavale razliku između asertivnog, pasivnog i agresivnog ponašanja, prepoznajući vlastite obrasce u komunikaciji.

Vlatka Očić, stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala te razvojni i operativni menadžment u tvrtki Methodus d.o.o. Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Poseban fokus bio je na izgradnji samopouzdanja i usvajanju pozitivnog stava prema jasnom i otvorenom izražavanju. Sudionice su učile kako artikulirati vlastite stavove i potrebe na način koji je istovremeno odlučan i obziran, uz naglasak na preuzimanje odgovornosti za vlastite odluke i izbore.

Kroz konkretne alate poput „ja-izjava“ i trodijelnih rečenica, teorija se pretvarala u praksu, a naučene tehnike sudionice su s lakoćom primjenjivale u simulacijama svakodnevnih situacija, gradeći temelje za sigurniju i učinkovitiju komunikaciju u poslovnom i privatnom okruženju.

„Željela sam izgraditi poduzetnički mindset i dobiti jasniju sliku kako se pozicionirati u novoj ulozi poduzetnice, od postavljanja poslovnih temelja do organizacije svakodnevnih procesa“, istaknula je jedna od sudionica.

Jedna je polaznica pak poentirala da se prijavila jer želi raditi na komunikacijskim vještinama i naučiti kako se jasnije i sigurnije izraziti u poslovnim situacijama.

„Zanimalo me kako uspješno voditi tim, ali i kako se nositi sa stresom u poslovnom okruženju. Dodatno, htjela sam unaprijediti prezentacijske vještine i javni nastup. Ova radionica mi je puno pomogla da bolje razumijem asertivnu komunikaciju“, poentirala je jedna od sugovornica.

Sljedeća radionica mentorstva na temu „Poduzetništvo i inovacije“ održat će se u svibnju u prostorijama Večernjeg lista u Oreškovićevoj 3D. Cilj radionice je:

1. Razumjeti osnovne pojmove (inovacija/poduzetništvo) i način razmišljanja poduzetnika

2. Naučiti kako prepoznati poslovnu priliku i razviti ideju

3. Znati kako testirati potencijal poslovne ideje na tržištu

4. Definirati osnovne korake za pokretanje vlastititog projekta/poslovnog modela

O projektu "Žene koje mijenjaju Hrvatsku" Žene su pokretačka snaga društva. Ipak, unatoč znanju, iskustvu i rezultatima, i dalje se suočavaju s nejednakostima – u plaćama, mirovinama, prilikama i pozicijama odlučivanja. Upravo iz potrebe da se te razlike ne prešućuju, nego mijenjaju, nastao je projekt Žene koje mijenjaju Hrvatsku.

Nismo željeli još jednu raspravu. Željeli smo platformu. Prostor u kojem se čuju glasovi, dijele iskustva, nude rješenja i stvaraju prilike. Prostor koji žene osnažuje da preuzmu vodstvo – u svojim karijerama, zajednicama i industrijama. Jer ravnopravnost nije ideal, nego preduvjet zdravog i uspješnog društva. Tijekom dvije godine povezali smo stotine žena kroz više od 300 panelistica, te uključili više od 4.000 čitateljica u online istraživanja. Kroz online i offline aktivacije stvorili smo zajednicu koja ne govori samo o izazovima – nego ih pretvara u konkretne korake naprijed. Projekt je nagrađen regionalnim priznanjem struke na nagradi SomoBorac, kao jedan od najboljih društveno odgovornih projekata u regiji. No najveća nagrada su žene koje su kroz ovu platformu dobile podršku, vidljivost i poticaj da naprave iskorak. Jer kada žene napreduju – napreduje i Hrvatska.