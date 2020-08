Nisam ništa kriva, ali osjećam se loše zbog seksa s bivšim dečkom moje prijateljice

Iznevjerila sam svoju najbolju prijateljicu tako što sam se poseksala s njezinim bivšim dečkom. Imam 19 godina, a moja prijateljica 20. Obje smo se školovale za kozmetičarku, a nakon škole smo započele praksu u istom salonu. Upoznala je tog tipa kad je prošlog ljeta došao na besplatni tretman i razmijenili su brojeve. Ima 23 godine i predivan je. Upoznala sam ga kad su se izlazili nekoliko mjeseci i dobro smo se slagali. Mislila sam da je sretna što sam ga upoznala. Jednog dana poslao mi je poruku jer je htio pokloniti mojoj prijateljici nešto zaista posebno za rođendan i tražio je ideje što bi željela. Našli smo se potajno na piću kako bih mu mogla pokazati neku odjeću i nakit za koje sam znala da bi joj se svidjele. Shvatila sam da mi se sviđa - napisala je za The Sun.

Njezina prijateljica i ona su se posvađale. Ona ju je vozila do posla i smatrala je da joj ne daje dovoljno novca za benzin. Sve je izmaklo kontroli, a kada je nastupila karantena, prestale su kontaktirati. No jednog dana je srela njezinog dečka i tada je saznala da su oni prekinuli. On joj je priznao da mu se sviđa i pozvao je u svoj stan, gdje su se na kraju i poseksali. Nije mogla prestati razmišljati o njemu, ali on joj se nije javio. Sada ponovno radi sa svojom prijateljicom i popravile su odnos, a ona joj stalno priča da se želi pomiriti sa svojim bivšim dečkom. Ona se sada osjeća krivo i ne zna što napraviti pa za savjet pita stručnjakinju.

- Možda ste prekršili poznato pravilo o vezi s bivšim dečkom prijateljice, ali niste je namjerno povrijedili. Posvađale ste se i nitko od vas nije varao. Taj momak više nije u vezi, pa je vjerojatno postao igrač i nije spreman na posvećenost i ozbiljnu vezu. Možda je najbolje da joj ne priznate sve, ali kontaktirajte ga i recite mu da ne želite povrijediti vašu prijateljicu, pa bi vam bilo drago ako bi mogao šutjeti kad naletite na jedno drugo - odgovorila joj je Deidre.

Pogledajte kako lako izračunati koji SPF faktor vam odgovara: