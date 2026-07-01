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KAKO PRONAĆI SREDINU

VIDEO Osobe s ADHD-om na alkohol reagiraju drugačije od većine, evo zašto to može biti opasno

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
01.07.2026.
u 14:30

Mnoge osobe s ADHD-om opisuju osjećaj kao da im je glava stalno puna buke. Alkohol im, barem u početku, može donijeti dojam smirenja

Alkohol na ljude djeluje različito: netko nakon nekoliko pića postane glasniji, netko opušteniji, a netko potpuno izgubi kontrolu. No kod osoba s ADHD-om odnos prema alkoholu može biti posebno osjetljiv. Stručnjaci i osobe koje žive s ovim poremećajem sve češće upozoravaju da alkohol kod njih ne mora biti samo sredstvo opuštanja, nego i okidač za pretjerivanje, piše Lad Bible. ADHD, odnosno poremećaj pažnje s hiperaktivnošću, često se povezuje s teškoćama u koncentraciji, impulzivnošću, nemirom i stalnom potrebom za podražajima. Jedan od važnih pojmova koji se pritom spominje je dopamin, neurotransmiter povezan s osjećajem zadovoljstva, motivacijom i nagradom. Upravo zbog toga neke osobe s ADHD-om mogu biti sklonije ponašanjima koja im brzo donose osjećaj uzbuđenja ili olakšanja.

Na društvenim mrežama o toj je temi progovorila Chantelle Blinco, koja tvrdi da alkohol kod osoba s ADHD-om često nema 'sredinu'. Prema njezinu iskustvu, neki će potpuno izbjegavati alkohol, dok će drugi, kada počnu piti, teško stati. Razlog vidi u tome što alkohol može privremeno utišati ubrzane misli i unutarnji nemir.

@missblinco1990 Alcohol suppresses a lot of our adhd traits #fyp #adhd #adhdandalcohol #adhdproblems ♬ Easy on Me - Dy Kamylle

Mnoge osobe s ADHD-om opisuju osjećaj kao da im je glava stalno puna buke. Alkohol im, barem u početku, može donijeti dojam smirenja, olakšanja i kratkog predaha od vlastitih misli. Upravo taj osjećaj tišine može biti vrlo privlačan, ali i potencijalno opasan. Problem nastaje kada osoba nastavi piti kako bi produžila taj osjećaj smirenosti. Kod nekih ljudi s ADHD-om granica može biti slabije izražena, osobito zbog impulzivnosti i potrebe za trenutnim olakšanjem. Tako se opuštanje lako može pretvoriti u pretjerivanje.

Alkohol je depresor, što znači da usporava rad mozga i utječe na prosuđivanje, fokus i kontrolu impulsa. Iako u početku može stvoriti osjećaj boljeg raspoloženja i smanjenog stresa, taj je učinak privremen. Dugoročno, pijenje može otežati nošenje sa simptomima ADHD-a i povećati rizik od problema povezanih s alkoholom. Istraživanja na koja upozoravaju organizacije za osvještavanje o alkoholu navode da osobe s ADHD-om mogu imati veći rizik od razvoja problema s pijenjem. Razlog nije samo u samom alkoholu, nego i u načinu na koji on privremeno djeluje na raspoloženje, nemir i osjećaj preopterećenosti. Kada mozak osjeti nagradu, može je poželjeti ponoviti, što povećava rizik od začaranog kruga.

Važno je naglasiti da to ne znači kako će svaka osoba s ADHD-om imati problem s alkoholom. Mnogi ljudi s ADHD-om uopće ne piju ili uspijevaju održati zdrave granice. Ipak, korisno je znati da alkohol kod nekih može djelovati drukčije i da oprez nije pretjerivanje. Ako osoba primijeti da pije kako bi utišala misli, smanjila tjeskobu ili lakše podnijela svakodnevicu, to može biti znak da joj treba drukčija vrsta podrške. Razgovor s liječnikom, psihologom ili psihijatrom može pomoći u pronalaženju sigurnijih načina nošenja sa simptomima ADHD-a. Posebno je važno potražiti pomoć ako pijenje postane teško kontrolirati ili počne utjecati na odnose, posao, školu ili zdravlje.

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Ključne riječi
smirenje poremećaj alkohol ADHD

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