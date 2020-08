'Mislila sam da mi je suprug vjeran, a onda sam doznala da ima drugu obitelj'

- Upravo sam saznala da moj muž ima drugu ženu i ima dvoje djece s njom, djevojčicu od tri godine i jednogodišnjeg dječaka. Poligamija je prihvaćena u našoj kulturi i moram je prihvatiti, iako sam jako povrijeđena. Imam 38 godina, suprug 45 godina, a imamo i djecu: dječaka od 11 godina i djevojčicu od 13 godina. Moj suprug je oduvijek govorio da je naša ljubavna veza odlična i da ćemo biti vjerni jedno drugome. Ali on redovito odlazi natrag u našu domovinu, kako bi vidio roditelje, kako je on rekao, ali njegov bratić mi je poslao poruku u kojoj je rekao da misli da bih trebala znati da on ima drugu obitelj. Kako da kažem svojoj djeci? - napisala je jedna žena za The Sun.

- Prvi potez mora biti razgovor s mužem. Recite da vam treba istina. Ima li on tu drugu obitelj? Ako je to slučaj, njegova je odgovornost da zajedno objasnite djeci svoju kulturu i njegovu odluku da osnuje drugu obitelj. No najbolje je da ste tamo zajedno kako biste bili sigurni da će vaša djeca dobiti jasnu sliku i da će sva njihova pitanja odgovorena iskreno - odgovorila joj je Deidre.

