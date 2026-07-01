VIDEO Mladenka izvela stoj na glavi, no pravi show je nastao kad su svi vidjeli što joj piše ispod vjenčanice

Snimka koju je na svojem Instagram profilu objavio zagrebački D'rajf band prikazuje atmosferu s vjenčanja o kojem će se još dugo pričati. Iako su svadbene zabave često ispunjene plesom i veseljem, rijetko se viđa prizor u kojem mladenka, u raskošnoj vjenčanici, na plesnom podiju izvodi stoj na glavi. Upravo to se dogodilo na slavlju u zagrebačkoj dvorani Kornati wedding & events.

Na videu se vidi kako mladenka, uz pomoć mladoženje i još jedne gošće, samouvjereno izvodi akrobatsku točku dok je gosti oduševljeno bodre i snimaju mobitelima. U jednom trenutku, dok je bila okrenuta naglavačke, uzvanici su oko nje razvili veliku zastavu. Iz benda koji je bio zadužen za atmosferu poručili su kratko u opisu objave: "Ovo još niste vidjeli. Mlada je postavila ljestvicu više… odradila nekoliko stojeva na glavi u noći… pogledajte vi ovu našu kraljicu".

Ono što je dodatno zabavilo sve prisutne bio je trenutak kada se mladenki podigla vjenčanica i otkrila bijele kratke hlačice s natpisom "ŽENA NAOPAKO". Ovaj simpatičan i očito planiran detalj savršeno se uklopio u njezin performans, s obzirom na to da je fraza "žena naopako" u narodu poznata kao izraz za tvrdoglavu ili luckastu ženu.

Cijelo vjenčanje odisalo je iznimno veselom energijom. Osim mladenkinog performansa, gosti su plesali na stolicama, a u jednom trenutku i sam mladoženja preuzeo je harmoniku kako bi zasvirao, dok je njegova odabranica pjevala. Snimka je ubrzo postala viralna, a komentatori su bili oduševljeni originalnošću i opuštenošću mladenaca.