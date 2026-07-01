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TOTALNA LUDNICA NA SVADBI U ZAGREBU

VIDEO Mladenka izvela stoj na glavi, no pravi show je nastao kad su svi vidjeli što joj piše ispod vjenčanice

@drajf.band/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
01.07.2026.
u 10:30

Zagrebački D'rajf bend na svojem je Instagram profilu podijelio snimku s vjenčanja koja je brzo postala hit na društvenim mrežama. U centru pažnje našla se mladenka koja je svojim nesvakidašnjim potezom oduševila goste.

Snimka koju je na svojem Instagram profilu objavio zagrebački D'rajf band prikazuje atmosferu s vjenčanja o kojem će se još dugo pričati. Iako su svadbene zabave često ispunjene plesom i veseljem, rijetko se viđa prizor u kojem mladenka, u raskošnoj vjenčanici, na plesnom podiju izvodi stoj na glavi. Upravo to se dogodilo na slavlju u zagrebačkoj dvorani Kornati wedding & events.

Na videu se vidi kako mladenka, uz pomoć mladoženje i još jedne gošće, samouvjereno izvodi akrobatsku točku dok je gosti oduševljeno bodre i snimaju mobitelima. U jednom trenutku, dok je bila okrenuta naglavačke, uzvanici su oko nje razvili veliku zastavu. Iz benda koji je bio zadužen za atmosferu poručili su kratko u opisu objave: "Ovo još niste vidjeli. Mlada je postavila ljestvicu više… odradila nekoliko stojeva na glavi u noći… pogledajte vi ovu našu kraljicu". 

Ono što je dodatno zabavilo sve prisutne bio je trenutak kada se mladenki podigla vjenčanica i otkrila bijele kratke hlačice s natpisom "ŽENA NAOPAKO". Ovaj simpatičan i očito planiran detalj savršeno se uklopio u njezin performans, s obzirom na to da je fraza "žena naopako" u narodu poznata kao izraz za  tvrdoglavu ili luckastu ženu.

Cijelo vjenčanje odisalo je iznimno veselom energijom. Osim mladenkinog performansa, gosti su plesali na stolicama, a u jednom trenutku i sam mladoženja preuzeo je harmoniku kako bi zasvirao, dok je njegova odabranica pjevala. Snimka je ubrzo postala viralna, a komentatori su bili oduševljeni originalnošću i opuštenošću mladenaca.
Ključne riječi
poruka mladenka svadba vjenčanje

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