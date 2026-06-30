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Što je "dad bod"?

Koji tip muškog tijela žene smatraju najprivlačnijim? Rezultati istraživanja mogli bi vas iznenaditi

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 22:40

Sati provedeni u teretani i težnja za savršenim trbušnjacima možda i nisu presudni kada je riječ o privlačnosti.

Muškarci koji nemaju isklesane trbušnjake, ali imaju nekoliko kilograma viška i opušteniju građu, ženama su privlačniji od onih koji sate provode u teretani, prenosi The Sun. Anketa provedena među 2.000 ispitanika pokazala je da je čak 58% žena kao najprivlačniji tip muškog tijela odabralo takozvani "dad bod".

Ovaj izraz koristi se za opis tijela muškaraca koji nisu ni izrazito mišićavi ni pretili. Najčešće je riječ o građi s mekšim trbuhom ili nekoliko kilograma viška, bez naglašenih mišića i isklesanih trbušnjaka. Takav izgled često se povezuje s opuštenijim načinom života, dok dio žena muškarce s isklesanim tijelima smatra nepristupačnijima i previše usmjerenima na vlastiti izgled.

Pojam "dad bod" postao je popularan prije nekoliko godina na društvenim mrežama, a opisuje izgled koji mnogi smatraju prirodnim i realnim. Ne znači da je osoba u lošoj formi ili pretila, već da nema strogo definiranu sportsku građu. Kao primjeri takve građe u istraživanju se navode glumci Leonardo DiCaprio, Adam Sandler, Seth Rogen, Jon Hamm i Chris Pratt.

Na drugom mjestu našla se atletska građa, kakvu ima Cristiano Ronaldo, s 22 posto glasova. Slijedi mršava građa s deset posto glasova, zatim izrazito mišićavi muškarci sa šest posto, dok je građa s izraženom prekomjernom tjelesnom težinom privukla četiri posto glasova. Sudionice ankete objasnile su da muškarci s "dad bodom" djeluju opuštenije, pristupačnije i manje zastrašujuće od onih s izrazito razvijenom muskulaturom. Mnoge smatraju da takav izgled ostavlja dojam samopouzdanja bez pretjeranog opterećivanja fizičkim izgledom.

Za razliku od žena, muškarci kao ideal češće biraju izrazito mišićavo i vrlo vitko tijelo s minimalnim udjelom masnog tkiva, što upućuje na snažan utjecaj društvenih mreža i drugih muškaraca na percepciju idealnog muškog izgleda. Građa svake osobe drugačija je, a idealno tijelo je ono koje je zdravo i u kojem se osjećate najbolje.
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