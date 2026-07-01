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savršena ljetna slastica

Nutella kolač bez pečenja: Kremasti desert gotov u svega nekoliko minuta

@miminkutak
VL
Autor
Ana Hajduk
01.07.2026.
u 09:30

Jednostavan, kremast i gotov bez pečenja, ovaj kolač idealan je izbor za sve prilike – od obiteljskih druženja do trenutaka kada poželite brzinski pripremiti desert koji će nestati sa stola u rekordnom roku.

Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite paliti pećnicu, ovaj Nutella kolač bez pečenja pravo je rješenje. Hrskava podloga od keksa, bogata krema od mascarponea i šlaga te neodoljivi okus Nutelle čine ga desertom koji će oduševiti sve ljubitelje čokolade. Priprema traje svega nekoliko minuta, a jedino što će vam trebati jest malo strpljenja dok se kolač dobro ohladi. Recept je podijelila food blogerica @miminkutak. Uživajte! 

Sastojci:

Za podlogu:

  • 300 g mljevenog keksa
  • 150 ml mlijeka
  • 100 g otopljenog maslaca
  • 1 žlica kakaa

Za kremu:

  • 250 g mascarpone sira
  • 200 ml vrhnja za šlag
  • 3 do 4 žlice Nutelle

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljeveni keks i kakao. Dodajte otopljeni maslac i mlijeko pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Smjesu utisnite u manji kalup ili četvrtastu posudu te poravnajte površinu. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu. Vrhnje za šlag izmiksajte u čvrsti snijeg. U drugoj zdjeli kratko izmiješajte mascarpone, zatim mu dodajte tri žlice Nutelle. Ako volite intenzivniji okus čokolade i lješnjaka, dodajte još jednu žlicu. U smjesu mascarponea lagano umiješajte tučeno vrhnje za šlag, pazeći da krema ostane prozračna i glatka. Pripremljenu kremu rasporedite preko podloge od keksa i poravnajte špatulom. Kolač stavite u hladnjak na najmanje dva sata kako bi se dobro stisnuo i svi se okusi povezali. Poslužite dobro ohlađen, a po želji ga ukrasite naribanom čokoladom, sjeckanim lješnjacima ili dodatnim preljevom od Nutelle.
Ključne riječi
Nutella kolač nutella recept dana recept

Komentara 1

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MO
montello
09:32 01.07.2026.

Super

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