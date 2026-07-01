Nutella kolač bez pečenja: Kremasti desert gotov u svega nekoliko minuta

Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite paliti pećnicu, ovaj Nutella kolač bez pečenja pravo je rješenje. Hrskava podloga od keksa, bogata krema od mascarponea i šlaga te neodoljivi okus Nutelle čine ga desertom koji će oduševiti sve ljubitelje čokolade. Priprema traje svega nekoliko minuta, a jedino što će vam trebati jest malo strpljenja dok se kolač dobro ohladi. Recept je podijelila food blogerica @miminkutak. Uživajte!

Sastojci:

Za podlogu:

300 g mljevenog keksa

150 ml mlijeka

100 g otopljenog maslaca

1 žlica kakaa

Za kremu:

250 g mascarpone sira

200 ml vrhnja za šlag

3 do 4 žlice Nutelle

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljeveni keks i kakao. Dodajte otopljeni maslac i mlijeko pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Smjesu utisnite u manji kalup ili četvrtastu posudu te poravnajte površinu. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu. Vrhnje za šlag izmiksajte u čvrsti snijeg. U drugoj zdjeli kratko izmiješajte mascarpone, zatim mu dodajte tri žlice Nutelle. Ako volite intenzivniji okus čokolade i lješnjaka, dodajte još jednu žlicu. U smjesu mascarponea lagano umiješajte tučeno vrhnje za šlag, pazeći da krema ostane prozračna i glatka. Pripremljenu kremu rasporedite preko podloge od keksa i poravnajte špatulom. Kolač stavite u hladnjak na najmanje dva sata kako bi se dobro stisnuo i svi se okusi povezali. Poslužite dobro ohlađen, a po želji ga ukrasite naribanom čokoladom, sjeckanim lješnjacima ili dodatnim preljevom od Nutelle.