Ovo su najskuplje destinacije za 2026. godinu: Za neke je potrebno izdvojiti i 27.000 dolara

Spremnost na veću potrošnju za nezaboravna iskustva postala je jasan trend među putnicima. Unatoč globalnoj inflaciji, čak 45 posto putnika planira povećati svoj budžet za putovanja u 2026. godini, dok je gotovo četvrtina spremna platiti više za premium ili "bucket-list" doživljaj. Mnogi se odriču drugih troškova, poput kupovine odjeće, ulaganja ili večera u restoranima, kako bi si priuštili putovanje života. Taj porast potražnje za luksuznim odmorima doveo je do toga da su određene destinacije postale znatno skuplje od drugih, a analiza tvrtke za putno osiguranje Squaremouth otkrila je točno o kojima se radi.

Njihov indeks troškova usporedio je destinacije u pet ključnih kategorija: prosječni dnevni trošak putovanja, cijena zrakoplovnih karata, troškovi smještaja, najma automobila te cijene hrane i pića. Na temelju tih podataka, stvorena je ljestvica mjesta gdje putnici ostavljaju najviše novca. Na samom vrhu popisa najskupljih svjetskih destinacija za 2026. godinu nalazi se Grenland. S prosječnim dnevnim troškom od čak 1.171 dolara, ova polarna destinacija prednjači zbog visokih cijena u gotovo svim kategorijama. Odmah iza Grenlanda smjestili su se Britanski Djevičanski Otoci, Francuska Polinezija, Antarktik te Maldivi, zaokružujući prvih pet najluksuznijih odredišta. Podaci jasno pokazuju da listom dominiraju tri vrste putovanja.

Mrđu skupljima su polarna i ekspedicijska putovanja, a slijede ih odmori na egzotičnim otocima i plažama te safariji i promatranje divljih životinja. Geografska izoliranost i udaljenost tih lokacija značajno utječu na konačnu cijenu jer su teže dostupne, skuplje za opskrbu i uglavnom usmjerene na klijentelu koja traži jedinstvena i premium iskustva.

Zanimljivo je, međutim, da najviši ukupni trošak putovanja ne znači nužno i najviši dnevni trošak. Iako je putovanje na Antarktik najskuplje u apsolutnom iznosu, s prosječnom cijenom od 27.195 dolara za osamnaestodnevnu avanturu, Ruanda drži rekord po najvišem prosječnom dnevnom trošku od čak 1.609 dolara. To pokazuje da i kraća, ali intenzivnija putovanja mogu biti iznimno skupa. Među destinacijama s najvišim ukupnim troškovima, uz Antarktik, ističu se Bocvana s prosječnih 24.411 dolara i Ruanda s 24.138 dolara po putovanju. Dominacija afričkih safari destinacija na ljestvici potvrđuje da su jedinstvena iskustva s divljim životinjama postala jedan od najtraženijih i najcjenjenijih oblika luksuznog turizma.

Kada se troškovi raščlane, postaje jasno da različiti faktori utječu na cijenu pojedine destinacije. Primjerice, Namibija, Antarktik i Zimbabve ističu se kao najskuplja odredišta kada je riječ o cijenama zrakoplovnih karata iz Sjedinjenih Američkih Država, što je često posljedica dugih letova s višestrukim presjedanjima. S druge strane, karipski otoci Angvila i Turks i Caicos, zajedno s Francuskom Polinezijom, imaju najviše prosječne cijene noćenja u hotelima. Angvila je ekstreman primjer, gdje prosječno noćenje stoji nevjerojatnih 1.684 dolara, što je gura visoko na ukupnoj ljestvici unatoč relativno povoljnim cijenama letova.

U kategoriji svakodnevnih troškova, poput hrane i pića, prednjače Bermuda, Bahami i Švicarska, što pokazuje da se ukupni trošak putovanja ne sastoji samo od unaprijed plaćenih aranžmana, već i od izdataka na samoj lokaciji. Sve to ukazuje da putnici u 2026. godini svjesno biraju skuplja i ekskluzivnija iskustva, pretvarajući putovanja koja su nekoć bila samo težnja u stvaran prioritet.

10 najskupljih turističkih destinacija u 2026. godini:

Grenland Britanski Djevičanski otoci Francuska Polinezija Antarktika Maldivi Švicarska Zimbabve Otoci Turks i Caicos Bocvana Angvila