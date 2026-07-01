Velike vrućine mogu oštetiti ovo omiljeno cvijeće: Evo kako ih zaštititi

Posljednjih dana temperature su se u dijelovima Hrvatske penjale i do 35, odnosno 36 stupnjeva, a takve vrućine ne iscrpljuju samo ljude, već i biljke. Petunije, fuksije i hortenzije među najomiljenijim su ukrasnim biljkama u hrvatskim vrtovima, no nekoliko uzastopnih dana ekstremnih temperatura može ih ozbiljno oštetiti ako ih na vrijeme ne zaštitite. Ljetni toplinski valovi sve su češća pojava, a temperature iznad 30 stupnjeva mogu biti jednako teške za biljke kao i za ljude. Iako petunije, fuksije i hortenzije bez problema uspijevaju i podnose visoke temperature tijekom većeg dijela ljeta, dugotrajna izloženost jakom suncu i visokim temperaturama može uzrokovati uvenuće, sušenje listova i cvjetova te usporiti njihov rast, prenosi Daily Express.

Dugotrajna izloženost ekstremnim temperaturama najveći je problem za biljke koje se uzgajaju u teglama, žardinjerama i visećim košarama. Zemlja u posudama zagrijava se mnogo brže nego vrtno tlo, zbog čega korijen teško upija dovoljno vode. Zbog pregrijanog tla korijen teže upija vodu pa biljka može početi venuti i sušiti se, čak i kada se čini da je zemlja još uvijek dovoljno vlažna. Petunije su poznate po tome što vole sunčane položaje, zbog čega često krase balkone, terase i okućnice. Međutim, ako su nekoliko dana izložene izrazito visokim temperaturama, i one mogu pokazati znakove stresa. Cvjetovi se brže suše, biljka slabije cvate, a korijen u pregrijanoj tegli može oslabiti. Ako ih uzgajate u posudama, tijekom najtoplijeg dijela dana premjestite ih u djelomičnu sjenu ili na mjesto gdje će biti zaštićene od poslijepodnevnog sunca.

Fuksije su još osjetljivije na velike vrućine. Njima više odgovaraju svježiji i polusjenoviti položaji, pa dugotrajno izlaganje jakom suncu može uzrokovati opadanje cvjetova i uvenuće listova. Ako ih držite na balkonu ili terasi, za vrijeme toplinskog vala najbolje ih je premjestiti u hlad ili na natkriveno mjesto. Listovi hortenzija, jedne od omiljenih grmolikih biljaka, također vrlo brzo gube vlagu. Nakon nekoliko dana izloženosti jakom suncu rubovi listova mogu posmeđiti, a cvjetovi se početi sušiti. Posebno su osjetljive sorte koje su izložene jakom poslijepodnevnom suncu.

Ako su hortenzije posađene u vrtu i nije ih moguće premjestiti, postoji nekoliko načina da ih zaštitite. Tijekom najtoplijeg dijela dana možete postaviti vrtnu mrežu za zasjenjivanje ili lagano vrtno platno koje će ublažiti izravne sunčeve zrake. Dobro će poslužiti i suncobran ili privremena zaštita od tkanine ako je riječ o pojedinačnim grmovima. Oko biljke preporučljivo je rasporediti sloj malča od kore, slame ili usitnjenog lišća kako bi tlo dulje zadržalo vlagu i ostalo hladnije.

Stručnjaci također savjetuju da biljke zalijevate rano ujutro ili kasno navečer, kada je tlo hladnije i voda neće brzo ispariti. Bolje je zalijevati obilnije i rjeđe nego često s manjom količinom vode jer će tako vlaga doprijeti dublje do korijena. Tijekom toplinskog vala nije preporučljivo prihranjivati biljke jer ih dodatni poticaj na rast može još više iscrpiti. Umjesto prihrane, rast biljaka možete potaknuti redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova i održavanjem optimalne vlažnosti tla.