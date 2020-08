Obratio se psihoterapeutkinji: 'Seksam se sa šogoricom, ne mogu joj odoljeti, iako mi je supruga trudna'

Jedan muškarac obratio se savjetnici britanskog portala The Sun, Deidre, a problem je u tome što ima ljubavnicu - i ne zna kako prekinuti taj odnos.



Supruga i on zajedno su pet godina, a sa šogoricom spava već četiri - zajedno su bili čak i na dan njegovog vjenčanja.



"Spetljao sam se s mlađom sestrom svoje supruge jednom kada smo popili previše alkohola. Bilo je to prije četiri godine kada je proslavila 21. rođendan. Prokomentirao sam kako je sada odrasla, a onda smo se strastveno poljubili. Seksali smo se nekoliko puta tog mjeseca, a čak sam i pomislio da prekinem trenutnu vezu kako bih bio s njom."



Spriječila ga je vijest da je supruga trudna s prvim djetetom, pa je smatrao da je normalan slijed događaja da se vjenčaju. "Rekao sam njezinoj sestri da moramo prekinuti aferu, ali seks je toliko dobar da joj ne mogu odoljeti - ima obline, privlačna je i šarmantna."

Na Twitteru je pokrenut hashtag #ženeujavnomprostoru: Brojne žene pričaju o uznemiravanju koje su doživjele!

Supruga je trudna drugi put, a on se osjeća jako loše zbog svega što je učinio. Njezina mlađa sestra ga svaki put uspije odgovoriti od ideje da prekinu taj odnos koji imaju.



"Ne mogu prestati razmišljati o njoj..."



Deidre ga je upozorila da, bez obzira na to što im četiri godine to uspijeva, nešto može poći po zlu i svi mogu otkriti za aferu. "Toliko ćeš ljudi unesrećiti - suprugu, djecu, obitelji, pa čak i ljubavnicu. Požalit ćeš što nisi na vrijeme reagirao. Krajnje je vrijeme da to prekineš, odmah."