Nikad više smrad iz WC školjke: Potrebna vam je samo jedna žlica onoga što svi bacamo u smeće

Povratak s godišnjeg odmora može biti prilično neugodan ako vas već na ulaznim vratima dočeka smrad koji se širi stanom. Najčešće taj neugodan miris dopire iz kupaonice, a glavni krivac obično je zahodska školjka u kojoj je voda danima stajala. Ustajala voda u sifonu s vremenom počinje ispuštati plinove neugodnog mirisa, no postoji jednostavan i gotovo besplatan trik koji mnogi ne znaju, a koji uključuje korištenje taloga od kave.

Talog kave dokazano je kućno sredstvo za razne namjene, kako prenosi i njemački Bild. Poznato je da neutralizira mirise u hladnjaku ili služi kao odlično gnojivo za biljke, no jednako je učinkovit i u zahodu. Njegovo ključno prirodno svojstvo je sposobnost da veže i upija neugodne mirise, što je presudno kada iz odvoda počnu dopirati isparavanja zbog ustajale vode.

Osim što upija mirise, talog kave djeluje i kao blago abrazivno sredstvo. Fina zrnca mogu pomoći u uklanjanju manjih naslaga koje se stvaraju u školjci kada voda dugo stoji. Velika prednost ovog trika je što je potpuno besplatan, budući da talog od kave ionako nastaje prilikom svakodnevne pripreme omiljenog napitka. Umjesto da završi u smeću, može poslužiti kao izvrsna zamjena za skupe kemijske osvježivače ili sredstva za čišćenje, a pritom ne zagađuje otpadne vode niti zrak u prostoriji.

Primjena je nevjerojatno jednostavna. Na dan odlaska, nakon što skuhate jutarnju kavu, talog nemojte baciti. Pustite ga da se malo ohladi, a zatim jednu do dvije žlice uspite izravno u zahodsku školjku. Za dodatni učinak, možete dodati i malo sode bikarbone ili praška za pecivo. Ostavite smjesu da kratko djeluje, a zatim samo jednom pustite vodu. Talog će se spustiti u sifon, točno na mjesto gdje neugodni mirisi i nastaju, te će tijekom vaše odsutnosti sprječavati njihovo širenje i stvaranje novih naslaga.

Postoji li opasnost od začepljenja?

Mnogi se brinu da bi talog od kave mogao začepiti odvode, no razloga za strah nema ako se koristi u malim količinama. Jedna do dvije žlice taloga smatraju se potpuno sigurnom količinom koja neće uzrokovati nikakve probleme, osobito uz normalno puštanje vode. Problem može nastati isključivo ako se redovito i u velikim količinama talog baca u zahodsku školjku. U tom slučaju, mogao bi se s vremenom povezati s drugim nečistoćama i masnoćama u cijevima te stvoriti čep.