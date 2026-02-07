Ignorirao je umor i glavobolje misleći da su bezazleni – dijagnoza koja je uslijedila zauvijek mu je promijenila život

U listopadu 2025. godine Shane Crommer (35) iz Nottinghama u Velikoj Britaniji počeo je osjećati niz neobičnih tegoba koje je u početku pripisivao stresu i iscrpljenosti. Kao otac 20-mjesečnog sina Elijaha, kojeg odgaja sa suprugom Laurom, vjerovao je da su umor i česte glavobolje jednostavno dio užurbanog obiteljskog života. Osim toga, počeo je primjećivati probleme s vidom, no ni to ga nije previše zabrinulo. Smatrao je da mu se samo pogoršala dioptrija, budući da je naočale nosio veći dio života.

"Bio sam stalno umoran, ali sam si govorio da će proći. Sve sam objašnjavao – roditeljstvo, manjak sna, svakodnevni stres", prisjeća se Shane za UNILAD, "Kad mi se vid pogoršao, pomislio sam da mi samo treba nova dioptrija za naočale". S vremenom su se počele pojavljivati i druge promjene. Gubio je ključeve, osjećao se mentalno sporije i povremeno zaboravljao što je uopće radio u tom trenutku. Iako su mu simptomi pojedinačno djelovali bezazleno, zajedno su stvarali obrazac koji tada nije prepoznao.

Foto: GoFoundMe

Njegova supruga Laura počela je primjećivati da nešto nije u redu. Shane je bio sve umorniji, manje energičan i povučeniji nego inače, no ni tada nitko nije slutio koliko je situacija ozbiljna. Stanje se naglo pogoršalo kasnije tog mjeseca. Shane je osjetio stalni pritisak iza oka i uha, praćen ekstremnim umorom. Presudan trenutak dogodio se kada je pao pokušavajući podići svog malog sina, što je bio jasan alarm da mora potražiti liječničku pomoć.

Nakon pregleda kod liječnika opće prakse hitno je upućen u bolnicu, gdje su pretrage otkrile više tumora na mozgu. Ubrzo mu je dijagnosticiran difuzni gliom srednje linije – rijedak i vrlo agresivan oblik raka koji se najčešće javlja kod djece i mlađih odraslih osoba. "Stvarnost me pogodila poput zida", rekao je Shane, "Najgore nije bilo razmišljati o sebi, nego o Lauri i Elijahu – o tome što bi značilo da nisam tu za njih".

Nakon 30 sesija radioterapije, liječnici sada procjenjuju može li Shane sudjelovati u kliničkom ispitivanju novih terapija. Paralelno s borbom za vlastito zdravlje, odlučio je iskoristiti svoj glas kako bi podigao svijest o tumorima mozga i podržao osnivanje Centra izvrsnosti za istraživanje tumora mozga na Sveučilištu u Nottinghamu.

"Ako osjećate da nešto nije u redu, nemojte to ignorirati“, poručuje, "Slušajte ljude oko sebe koji primjećuju promjene. Postavljajte pitanja i tražite dodatne pretrage. Tumori mozga ne biraju. Obitelji zaslužuju bolje mogućnosti, učinkovitije tretmane i više nade nego što je danas dostupno".