bez kemikalija

Stručnjak savjetuje: Ulijte ovo u WC školjku i riješite se bakterija na siguran način

shutterstock
Dora Škrlec
14.01.2026.
u 14:30

Važno je dubinski očistiti WC jednom tjedno jer se klice mogu brzo nakupiti unutar školjke

Čišćenje WC školjke jedan je od najvažnijih, ali i najmanje omiljenih kućanskih poslova. Budući da je riječ o mjestu na kojem se najlakše zadržavaju bakterije i neugodni mirisi, redovita i temeljita higijena iznimno je važna. Iako mnogi automatski posežu za jakim kemijskim sredstvima, postoje i učinkovitije te sigurnije alternative koje mogu dati odlične rezultate. Važno je dubinski očistiti WC jednom tjedno jer se klice mogu brzo nakupiti unutar školjke i stvoriti biofilmove.

Biofilmovi nastaju kada se različite vrste bakterija skupljaju i stvaraju tvrdokornu mrlju koja se čvrsto lijepi za površinu, sadrži štetne viruse i ne može se ukloniti većinom sredstava za čišćenje. Izbjeljivač može imati poteškoća s uklanjanjem biofilmova jer uništava samo mikroorganizme na površini i ne može lako prodrijeti u vanjski sloj naslaga. Umjesto toga, Ahmed Mezil, stručnjak za čišćenje iz Hella Maida, podijelio je da postoji bolji način dezinfekcije WC-a i razgradnje bakterija bez oštrih isparavanja jer vam je potreban samo vodikov peroksid, piše Daily Express.

"Vodikov peroksid, blagi antiseptik s oksidirajućim svojstvima, služi kao snažno sredstvo za čišćenje. To je bezbojna tekućina sastavljena od vode i kisika koja učinkovito razgrađuje organske mrlje i uklanja klice i bakterije", objasnio je. Vodikov peroksid je učinkovitiji u uklanjanju biofilmova jer može prodrijeti dublje u površinu i ubiti mikroorganizme do kojih izbjeljivač ne može doći. On oslobađa mjehuriće kisika koji pomažu u otapanju sloja biofilma i njegovom omekšavanju, pa je mrlju puno lakše očistiti s WC školjke bez dugotrajnog ribanja.

Ono što je također fantastično kod vodikovog peroksida jest to što je puno sigurniji za rukovanje, neće oštetiti porculan i ekološki je prihvatljiv proizvod jer se nakon upotrebe jednostavno razgrađuje na kisik i vodu. Trebat će vam 3%-tni vodikov peroksid koji se može kupiti u većini ljekarni ili u odjelu za čišćenje supermarketa.

Sve što trebate učiniti je uliti oko 240 mililitara vodikovog peroksida u WC školjku i ostaviti da odstoji otprilike 20 minuta. Kada vrijeme istekne, tada jednostavno upotrijebite četku za WC da biste uklonili mrlje i one će nestati bez puno truda. Isperite WC školjku i ona bi trebala biti potpuno dezinficirana. Koristite vodikov peroksid za čišćenje WC školjke jednom tjedno da biste ju održali puno čišćom i svježijom.

bakterije WC školjka vodikov peroksid čišćenje

