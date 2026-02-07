Dotaknite ženu na ova tri mjesta i odmah će se uzbuditi

Koliko ste puta poželji ući barem na minutu u glavu žene kako biste otkrili neke stvari i olakšali si život? Ne brinite, više ne morate tome težiti, barem kada je riječ o tome kako je uzbuditi. Ma koliko biste htjeli zavrtiti strasti što prije, imajte na umu da su žene drukčije od muškaraca kad je riječ o predigri i "zagrijavanju". Men`s Health otkriva koje su to tri točke na ženinom tijelu koje biste trebali nježno dotaknuti tijekom predigre koja bi, poručuju stručnjaci, trebala trajati najmanje od pet do 10 minuta.

Vrat: Nježno dotaknite ženin vrat ako ju želite uzbuditi. To je jedna od tri stimulativna područja ženina tijela na koji rijetko koja neće odreagirati s odobravanjem. Stručnjakinja za seks, Debby Herbenick poručuje kako će nježni poljupci po ženinom vratu biti odličan prvotni korak da se žena uzbudi.

Bedra: Unutarnja strana bedara posebno je stimulirajuća za ženu ako ju dodirujete nježno i polako. Dopustite da se naježi. Ovo može biti dobar uvod i u oralni seks.

Grudi: Nemojte se zadržavati samo na bradavicama. Nisu one jedini osjetljivi dio ženskih grudi. Koristite cijele dlanove kako biste ih obujmili i dajte im pokoji poljubac, savjet je stručnjaka. Osim što će dodiri na spomenute dijelove ženskog tijela ženu uzbuditi, osigurat će i da žena lakše i prije doživi orgazam, navodi se.