Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
moderna vremena

Nije ni poljubac ni seks: Ovo je za mnoge novi oblik prevare koji je nemoguće oprostiti

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
07.02.2026.
u 22:50

Digitalno doba donijelo je nove oblike bliskosti, ali i nove načine kako se povjerenje može narušiti, i to bez fizičkog kontakta.

Iako svi znamo što znači preljub, postoje situacije koje nisu tako crno-bijele i koje izazivaju podjele, a jedna od njih je i pretplata na OnlyFans. U velikoj anketi koja je provedena u Australiji na uzorku od 54.000 ljudi, 50 posto ispitanika izjavilo je kako smatra da je pretplaćivanje na sadržaj za odrasle na toj platformi definitivno prevara. Još 42 posto ispitanika kaže da to 'ovisi o vrsti interakcije' koju partner ima s kreatorom sadržaja, dok samo 8 posto smatra da je to normalan dio moderne veze, piše UNILAD.

Ovakvi rezultati pokazuju koliko se poimanje granica u odnosima danas razlikuje od čovjeka do čovjeka - ono što je nekima crvena linija, drugima je potpuno prihvatljivo. Digitalno doba donijelo je nove oblike bliskosti, ali i nove načine kako se povjerenje može narušiti, i to bez fizičkog kontakta. S druge strane, pojedinci čak ni određeni fizički kontakt, poput poljupca, neće smatrati prijevarom. Slično je i s lajkanjem tuđih objava na Instagramu. Dok pojedinci to doživljavaju kao prijetnju vezi, drugi to vide kao nešto što je možda neukusno, ali ne doživljavaju taka čin kao nevjeru. Ipak, sve ovisi o kontekstu, namjeri i komunikaciji. Ako se jedan od partnera zbog nečega osjeća izdano, vrijedi o tome razgovarati, bez obzira radi li se o lajku, poruci ili pretplati.

No, gdje povući granicu kada je riječ o OnlyFansu? Model i kreatorica sadržaja s OnlyFansa Maddi Miller, koja zarađuje oko 19.000 dolara mjesečno, izjavila je za news.com.au da za nju takva pretplata jest – prevara. 'Povjerenje je presudno, zbog čega sam prekinula s bivšim nakon što sam ga uhvatila kako gleda slike drugih golih žena dok je bio sa mnom u krevetu', izjavila je Miller. 'Da me pitao da zajedno pogledamo nešto ili mi rekao da je znatiželjan, mogli smo o tome razgovarati. Ali činjenica da je u tajnosti gledao porno sadržaj osoba koje osobno poznajem, to nije bilo u redu.'

Njezina priča pokazuje da nije riječ samo o sadržaju, već i o povredi povjerenja osjećaju isključenosti. S druge strane, seksualna radnica i vlasnica agencije Million Billion Media, Lucy Banks, pripada onoj skupini koja kaže da sve ovisi o vrsti odnosa i razini iskrenosti u vezi. 'U svijetu OnlyFansa sam od vremena prije pandemije i vidjela sam kako je od sporedne zanimacije postao pravi stroj koji je promijenio cijelu industriju za odrasle', kaže Banks. Dodaje da su se s time promijenili i odnosi, pa su danas otvorena komunikacijaemocionalna inteligencija i iskrenost važniji nego ikad. 'Je li prevara ako ti se partner pretplati na OnlyFans? Sve ovisi o vašem odnosu', kaže ona i dodaje kako je važno da se partneri u vezi osjećaju sigurno i cijenjeno te da se međusobno poštuju.
Ključne riječi
OnlyFans afera varanje prevara seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!