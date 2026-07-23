Neugodan zadah ne uzrokuje samo češnjak: Evo koje namirnice i zdravstveni problemi mogu biti razlog

Neugodan zadah iz usta često se pripisuje namirnicama poput češnjaka, luka ili začinjene hrane, ali kod starijih osoba razlozi su često znatno složeniji. Geriatrica dr. Taryn Lee upozorava da loš zadah u starijoj životnoj dobi može biti povezan sa smanjenim lučenjem sline, otežanim održavanjem oralne higijene, ali i određenim zdravstvenim stanjima. Takozvani "starački zadah" najčešće se odnosi na halitozu, odnosno neugodan zadah iz usta, koji može pogoditi ljude svih dobnih skupina. Starije osobe ovom su problemu sklonije jer s godinama prirodno proizvode manje sline, češće nose zubne proteze i uzimaju lijekove koji mogu dodatno isušivati usnu šupljinu, a pojedincima svakodnevnu oralnu higijenu otežavaju bolesti poput artritisa, prenosi University Hospitals.

„Osobe s artritisom ponekad ne mogu dovoljno dobro oprati zube ili pravilno održavati zubne proteze. Loš zadah može biti i jedan od znakova problema s pamćenjem jer neki stariji ljudi jednostavno zaborave oprati zube ili očistiti protezu“, objašnjava dr. Lee. Dodaje kako neugodan miris iz usta ponekad nije problem sam po sebi, nego upozorenje da se osoba više ne može jednako lako brinuti o svakodnevnim obvezama. „Ono što je mlađima sasvim jednostavno, starijim ljudima može predstavljati ozbiljan izazov“, ističe liječnica.

Na pojavu halitoze utječu različite navike i zdravstvena stanja. Pušenje, bolesti desni, loše održavanje zubne proteze, dijabetes, Parkinsonova bolest te pojedini poremećaji probavnog i dišnog sustava također mogu pridonijeti neugodnom zadahu. Veliku ulogu ima i suhoća usta, koja se često javlja kao nuspojava lijekov ili zbog smanjenog rada žlijezda slinovnica. Slina prirodno ispire bakterije iz usne šupljine, a njezina se proizvodnja s godinama postupno smanjuje. Istodobno, starije osobe često uzimaju više lijekova, a dio njih dodatno pojačava osjećaj suhih usta. Zbog toga dr. Lee savjetuje da svi koji imaju izražene tegobe razgovaraju sa svojim liječnikom kako bi provjerili može li se terapija prilagoditi ili promijeniti.

Iako nisu jedini uzrok neugodnog zadaha, prehrambene navike također mogu imati važnu ulogu. Luk i češnjak sadrže sumporne spojeve koji nakon probave prelaze u krvotok, a zatim se iz organizma izlučuju disanjem pa se njihov miris u ustima može zadržati satima. Hrana bogata proteinima, poput mesa i jaja, kod nekih ljudi može potaknuti stvaranje spojeva neugodnog mirisa, a sličan učinak mogu imati i napitci poput kave i alkohola.

Za svježiji dah stručnjaci preporučuju redovito pranje zuba, čišćenje jezika i održavanje zubnih proteza, a pomoći mogu i svježe namirnice poput mente i đumbira. Dr. Lee upozorava i na još jedan problem koji je čest kod starijih osoba, a to je nedovoljan unos tekućine. „Neki izbjegavaju piti više vode jer im odlazak do toaleta predstavlja poteškoću, ali dovoljan unos tekućine važan je kako bi se spriječila dehidracija i suhoća usta“, kaže liječnica. Ako se neugodan zadah pojavljuje unatoč dobroj oralnoj higijeni, zdravoj prehrani, izbjegavanju duhana i alkohola te dovoljnom unosu tekućine, liječnici savjetuju pregled kod liječnika ili stomatologa jer takav simptom ponekad može upućivati na zdravstveni problem koji zahtijeva liječenje.