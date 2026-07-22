Hit ili mit: Može li obična sol doista otjerati puževe i druge štetnike iz vrta?

Čim u vrtu ugledate puževe, posegnete za šakom soli? Iako ova metoda može dati određene rezultate, stručnjaci upozoravaju da nije riječ o trajnom rješenju niti o metodi koja će ukloniti ozbiljniju najezdu ovih štetnika. Puževi, a pogotovo proždrljivi golaći, mogu u samo nekoliko sati uništiti dane vašeg truda uloženog u vrt, ali ako ih se želite riješiti jednom i zauvijek, šaka kuhinjske soli, nažalost, nije dovoljna.

Jim McHale, predsjednik tvrtke JP McHale Pest Management, koja se bavi profesionalnim suzbijanjem štetnika, objašnjava da sol djeluje ponajprije na životinje s mekanim vanjskim slojem tijela. „Sol može djelovati kao nadražujuće sredstvo ili kao kontaktni pripravak koji isušuje štetnike s mekanim egzoskeletom. Kada dođu u dodir sa soli, gube vlagu, doživljavaju stres i na kraju ugibaju“, kaže McHale. Dodaje da pojedini puzajući štetnici izbjegavaju prijeći preko površine posute soli, ali sol se vrlo brzo razgradi pa zaštitna prepreka nestane, prenosi Martha Stewart.

Najveći učinak sol ima na puževe, golaće i podzemne termite. Entomolog Isaac Rockwell iz tvrtke Aptive Pest Control ističe da ni u tim slučajevima ne bi trebala biti glavno sredstvo za suzbijanje štetnika. „Sol može pomoći u kontroli puževa i golaća, ali ne bi trebala biti primarna metoda njihova suzbijanja“, upozorava. Ako su vam puževi ušli u dom, McHale preporučuje pripremu otopine od jedne šalice vode i dvije žlice kuhinjske ili morske soli. Smjesu je najbolje uliti u bočicu s raspršivačem i nanijeti uz ulaze u kuću, pukotine i druga mjesta kroz koja štetnici mogu ulaziti. Granule soli mogu se posuti i u uske procjepe ili na mjesta na kojima je uočena njihova aktivnost.

Kod primjene na otvorenom, stručnjaci preporučuju dodatni oprez. Manje količine gorke, odnosno Epsom soli, mogu se rasporediti oko biljaka koje puževi često napadaju kako bi se smanjila njihova aktivnost. McHale napominje da Epsom sol sadrži magnezij i može biljkama osigurati određene hranjive tvari pa, osim što može pomoći u odvraćanju štetnika, djeluje i kao prirodna prihrana. Istodobno upozorava da pretjerana upotreba soli može narušiti kvalitetu tla, oštetiti travnjak i ukrasno bilje te poremetiti ravnotežu hranjivih tvari u zemlji. Dakle, sol nije čarobno rješenje. Može pomoći ako imate problema s jednim ili nekoliko puževa, ali ako je riječ o ozbiljnijoj najezdi, trebali biste se posavjetovati sa stručnjacima ili redovito ručno uklanjati veći broj štetnika.