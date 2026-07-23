Britanskom obalom zavladali 'pijani' galebovi: Ne boje se ni ljudi, ni vozila, a navodno su za sve krivi mravi

Neobični prizori posljednjih dana privlače pozornost stanovnika engleske obale, gdje galebovi teturaju ulicama, zadržavaju se na prometnicama i teško polijeću. Takvo ponašanje zabilježeno je u obalnim mjestima Lowestoft i Aldeburgh u Suffolku, a pojavilo se tijekom godišnje sezone letećih mrava. Zbog uzastopnih toplinskih valova insekti su se ove godine pojavili ranije nego što je uobičajeno. Organizacije za zaštitu divljih životinja pretpostavljaju da bi neobično ponašanje ptica moglo biti povezano s prirodnim obrambenim mehanizmom mrava. Naime, tijekom sezone letećih mrava galebovi u jednom naletu mogu pojesti stotine ovih insekata, otkriva People.

Iz udruge Sompting Wildlife Rescue objašnjavaju da mravi kao obranu ispuštaju mravlju kiselinu. U malim količinama ona nije opasna, no nakon obilnog hranjenja galebovi mogu djelovati dezorijentirano, teturati i imati problema s pravilnim letenjem. Takvo stanje posebno je opasno u blizini prometnih cesta. Iz udruge su zato pozvali vozače da uspore ako primijete galeba koji se neobično ponaša uz cestu te da mu ostave dovoljno prostora jer mu je možda potrebno samo malo vremena za oporavak.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je utjecaj mravlje kiseline zasad samo pretpostavka. Dr. Viola Ross-Smith iz organizacije British Trust for Ornithology smatra da bi kemikalija na galebove mogla djelovati slično kao alkohol na ljude. Kao drugo moguće objašnjenje navodi se da galebovi uopće nisu omamljeni, nego su toliko usredotočeni na obilje hrane da ne obraćaju pozornost na okolinu. Zbog toga mogu zanemariti vozila koja im se približavaju i ostati na kolniku.

Na to upozorava i BBC Science Focus, navodeći da mnoge vrste mrava proizvode mravlju kiselinu koja može biti otrovna za ptice. Međutim, crni vrtni mravi, koji su najčešći tijekom britanske sezone letećih mrava, proizvode je u vrlo malim količinama. Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da su galebovi prije rastreseni zbog hranjenja nego stvarno omamljeni. Sezona letećih mrava obično doseže vrhunac sredinom srpnja, kada krilate ženke i mužjaci izlaze kako bi se parili i osnovali nove kolonije.

Većina ptica oporavi se sama nakon što prestane jesti mrave. Stručnjaci preporučuju da ih se ne uznemirava, da im se ostavi dovoljno prostora te da im se, ako je moguće, ostavi svježa voda.