Parket pun ogrebotina? Stručnjak otkrio jednostavan trik s jednom namirnicom koji može prikriti sitna oštećenja

Ogrebotine na parketu teško je izbjeći u domu u kojem se svakodnevno pomiču stolice, premješta namještaj ili se izvana unose pijesak i sitni kamenčići koji lako ostavljaju tragove na drvenim površinama. Iako na prvi pogled djeluju kao trajno oštećenje, sitne ogrebotine moguće je uspješno prikriti uz pomoć jedne namirnice koju većina već ima u kuhinji. Popunjavanje površinskih ogrebotina orahom jedna je od najpoznatijih metoda za osvježavanje izgleda drvenih podova, a najbolje rezultate daje kod manjih oštećenja.

Barry Darragh, direktor tvrtke Wooden Floors, koja se bavi prodajom i ugradnjom drvenih podova, kaže da za površinska oštećenja postoji jednostavan trik koji vrijedi isprobati prije nego što se odlučite na skuplje popravke. Riječ je o običnom orahu, čija prirodna ulja mogu pomoći prikriti manje ogrebotine. „Orasi sadrže prirodna ulja i pigmente koji se utrljavanjem prenose na površinu drveta. Kod lakših ogrebotina i tragova habanja mogu ublažiti razliku između oštećenog dijela i ostatka poda pa su nepravilnosti znatno manje vidljive“, kaže Darragh te dodaje da ova metoda neće ukloniti duboke ogrebotine, ali sitni tragovi, koji najviše privlače pogled kada sunce obasja prostoriju, mogu postati puno manje uočljivi, prenosi Daily Express.

Topliji mjeseci ujedno su razdoblje kada drveni podovi najčešće stradaju jer se namještaj češće pomiče zbog druženja, kroz kuću se prenose stolice i stolovi s terasa, a pijesak ili sitni kamenčići ispod njihovih nogica lako ostavljaju nove ogrebotine. Također, veća količina dnevnog svjetla koje ulazi u unutarnji prostor ističe nepravilnosti koje su tijekom zime manje uočljive. Želite li isprobati ovaj trik, potrebno je prerezati orah napola i njegovom jezgrom nježno prijeći preko ogrebotine prateći smjer godova drveta. Prirodna ulja potrebno je ostaviti nekoliko minuta kako bi prodrla u površinski sloj parketa, nakon čega mjesto treba prebrisati mekom krpom i lagano ispolirati. Kod plitkih ogrebotina razlika je vidljiva odmah jer oštećenje postaje manje izraženo, a parket ponovno izgleda kao nov bez skupih popravaka.