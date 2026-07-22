Grad u susjedstvu mogao bi biti najjeftiniji na Balkanu: Sladoled od 35 centi, a karta za bazen za 1,70 eura

Povoljne cijene danas su jedan od glavnih faktora pri odabiru destinacije, a Pirot, grad na jugoistoku Srbije posljednjih je dana izazvao brojne reakcije zbog iznosa koji su u većem dijelu regije gotovo nezamislivi. Putopisac i kreator sadržaja Iv Beserovac, koji često objavljuje videe sa svojih brojnih putovanja, pokazao je koliko se toga u ovom gradu može dobiti za vrlo malo novca te ga nazvao najjeftinijim gradom na Balkanu.

U videu je izdvojio nekoliko cijena koje su šokirale njegove pratitelje. Kuglica sladoleda košta svega 35 centi, trokut bureka sa sirom oko 60 centi, a velika gurmanska pljeskavica svega 3,25 eura. U kavi možete uživati već ua 1,30 eura, a dnevna ulaznica za gradski bazen košta samo 1,70 eura. Pirot, međutim, nije zanimljiv samo zbog povoljnih cijena već i zbog svojih znamenitosti, prirode i gurmanske tradicije. Posjetitelji mogu razgledati tvrđavu Kale, prošetati uređenim šetalištem uz rijeku Nišavu ili istražiti stari dio grada. Ljubitelji prirode često odlaze i na Staru planinu, udaljenu svega tridesetak minuta vožnje, gdje ih čekaju planinarske staze, vidikovci i netaknuti krajolici.

Grad je poznat i po bogatoj tradiciji, a pirotski ćilim jedan je od njegovih najprepoznatljivijih simbola, dok su pirotski kačkavalj i peglana kobasica nezaobilazni dio lokalne gastronomske ponude. Blizu su i Zavojsko jezero, brojni slapovi i izletišta pa je Pirot dobra destinacija za one koji žele spojiti aktivan odmor, dobru hranu i razgledavanje, a pritom ne potrošiti mnogo novca.

Ovaj grad od Zagreba je udaljen oko 700 kilometara, što znači između sedam i osam sati vožnje automobilom, ovisno o prometu i zadržavanju na graničnim prijelazima. Kada se zbroje niske cijene, lokalni specijaliteti i prirodne ljepote u okolici grada, jasno je zašto mnogi smatraju da je Pirot jedno od najisplativijih odredišta u regiji.