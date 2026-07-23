Šalica ovog čaja može smiriti želudac, ublažiti bolove i pomoći u regulaciji šećera u krvi

Đumbir je stoljećima bio dio tradicionalne medicine i nezaobilazan sastojak azijske kuhinje, a danas ga sve češće nalazimo i u jelima te napitcima diljem svijeta. Ono što se nekada smatralo narodnim lijekom, danas potvrđuju i znanstvena istraživanja. Čaj od đumbira napitak je koji grije organizam i ima brojne pozitivne učinke na zdravlje. Iako nije svačija šalica čaja, ima toliko dobrobiti da će i oni koji nisu ljubitelji njegova okusa to povremeno zanemariti. Dr. Elena Ivanina, specijalistica integrativne gastroenterologije, ističe da je jedna od najpoznatijih dobrobiti đumbira njegovo djelovanje protiv mučnine. „Pokazalo se da đumbir pomaže kod mučnine tijekom trudnoće, nakon operacija i kemoterapije“, objašnjava.

Dijetetičarka Emmy Bright ističe da đumbir sadrži spoj 6-gingerol koji djeluje na receptore u probavnom sustavu odgovorne za osjećaj mučnine. Dodaje da može ubrzati prolazak hrane kroz probavni sustav, zbog čega se neugodni simptomi kod nekih ljudi povlače brže. Dr. Ivanina navodi da spojevi poput 6-shogaola, zingerona i 8-shogaola imaju protuupalna svojstva. Zbog toga bi đumbir mogao pomoći u ublažavanju upala povezanih s reumatoidnim artritisom, upalnim bolestima crijeva i psorijazom. Istraživanja ukazuju i na to da đumbir može djelovati protiv određenih bakterija i gljivica, uključujući E. coli, Salmonellu i Candida albicans. Znanstvenici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja te da se razne infekcije ne bi trebale liječiti samo đumbirom bez savjeta liječnika, prenosi EatingWell.

Redovita konzumacija čaja od đumbira mogla bi pomoći i kod određenih vrsta bolova. Pojedina istraživanja pokazuju da bi đumbir mogao pomoći kod menstrualnih grčeva, posebno tijekom prvih dana ciklusa. Pojedine studije povezuju đumbir i s manjim bolovima u mišićima, migrenama, osteoartritisom koljena te kroničnim bolovima u donjem dijelu leđa. Sve je više dokaza da đumbir može pozitivno utjecati i na regulaciju šećera u krvi. Pregled više istraživanja pokazao je da kod osoba s dijabetesom tipa 2 može pridonijeti snižavanju razine glukoze natašte i vrijednosti HbA1c, koja pokazuje prosječnu razinu šećera u krvi tijekom posljednja tri mjeseca. Dr. Ivanina objašnjava da spojevi iz đumbira pomažu organizmu učinkovitije prenositi glukozu iz krvi u stanice, čime se lakše održava stabilna razina šećera.

Čaj od đumbira sadrži vrlo malo kalorija, a bogat je gingerolima i shogaolima, biljnim spojevima za koje se smatra da su odgovorni za većinu njegovih blagotvornih učinaka. Bez obzira na sve navedene dobrobiti, ni u konzumaciji đumbira ne bi trebalo pretjerivati jer veće količine mogu izazvati žgaravicu, proljev ili nadraženost usne šupljine. Ovaj čaj može se pripremiti od svježeg korijena ili gotovih vrećica čaja. Okus će biti još bogatiji dodate li med, limun, naranču ili cimet, a nakon hlađenja može poslužiti i kao osvježavajući ledeni napitak tijekom toplijih dana.