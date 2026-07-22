Želite savršeno kuhani kukuruz? Dodajte ova dva sastojka i razlika će vas iznenaditi

Najčešći način na koji se priprema kuhani kukuruz je u običnoj vodi uz dodatak malo soli, ali iskusne domaćice tvrde da se puno bolji rezultat može postići ako tijekom kuhanja dodate mlijeko i maslac, a sol izbjegnete u potpunosti. Naime, smatraju da sol tijekom kuhanja može učiniti zrna tvrđima pa je najbolje dodati je tek nakon što je kukuruz kuhan. Ova kombinacija kukuruzu daje bogatiji okus i nježniju teksturu pa svako zrno ostaje sočno i mekano, prenosi krstarica.com.

Maslac tijekom kuhanja oblaže zrna i pomaže im zadržati vlagu, dok mlijeko dodatno ističe prirodnu slatkoću mladog kukuruza. Zbog toga je ovako pripremljen kukuruz punijeg okusa i mekši nego kada se kuha samo u vodi. Za pripremu pet klipova mladog kukuruza dovoljno je u lonac uliti litru vode, dodati oko 200 mililitara punomasnog mlijeka, 115 grama maslaca i žličicu šećera. Kada voda zakipi, vatru treba smanjiti kako bi se maslac potpuno otopio i sjedinio s ostatkom tekućine.

Klipove prije kuhanja dobro očistite, a ako su preveliki za lonac, mogu se prepoloviti. Kada ih stavite u pripremljenu tekućinu, lonac djelomično poklopite i kuhajte desetak minuta, odnosno dok zrna ne omekšaju. Kukuruz posolite tek nakon kuhanja, prema vlastitom ukusu. Ovom metodom pripreme dobit ćete savršen i sočan kuhani kukuruz.