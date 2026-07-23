Kraljica ljetnog stola: Imamo 6 jednostavnih recepata s rajčicom koji će vas oduševiti
Sezona rajčica u punom je jeku, a sočni crveni plodovi ovih dana zauzimaju važno mjesto na tržnicama, u vrtovima i ljetnim jelovnicima. Ova omiljena ljetna delicija je bogata vodom, vitaminom C, kalijem i likopenom, snažnim antioksidansom kojemu se pripisuje povoljan učinak na zdravlje srca i zaštitu stanica od oksidativnog stresa.
Sto grama svježe rajčice sadrži približno 18 kalorija, zbog čega je odličan izbor za lagane i osvježavajuće obroke. Može se jesti sirova, pečena, kuhana ili sušena, a njezin se okus savršeno slaže sa sirom, začinskim biljem, maslinovim uljem, tjesteninom i brojnim vrstama povrća.
Salata od rajčice, krastavaca i feta sira: Rajčice i krastavce narežite na komade, dodajte izmrvljeni feta sir i nekoliko kolutića crvenog luka. Sve začinite maslinovim uljem, soli, paprom i svježim origanom ili bosiljkom. Ova lagana salata može se poslužiti kao prilog uz meso ili kao samostalan ljetni obrok.
Bruschette s rajčicom i bosiljkom: Kriške kruha prepecite u pećnici ili na tavi, a zatim ih lagano natrljajte češnjakom. Nasjeckane rajčice pomiješajte s maslinovim uljem, solju, paprom i svježim bosiljkom te rasporedite po toplom kruhu. Bruschette su jednostavno predjelo koje se priprema brzo, a posebno dobro pristaje uz ljetna druženja.
Punjene rajčice iz pećnice: Većim rajčicama odrežite vrh, izdubite sredinu i napunite ih smjesom kuhane riže, povrća, začina i naribanog sira. Složite ih u posudu za pečenje, prelijte s malo maslinova ulja i pecite dok rajčice ne omekšaju, a nadjev ne dobije zlatnu koricu. Po želji se u smjesu može dodati mljeveno meso, tuna ili nasjeckane gljive.
Hladna juha od rajčice: Zrele rajčice izmiksajte s krastavcem, paprikom, češnjakom, maslinovim uljem i malo octa. Dobivenu juhu začinite prema ukusu i dobro ohladite prije posluživanja. Ovaj osvježavajući obrok posebno je prikladan za vruće dane kada ne želimo dugo stajati uz štednjak.
Tjestenina s umakom od svježih rajčica: Na maslinovu ulju kratko popržite nasjeckani češnjak, dodajte rajčice narezane na kockice i kuhajte dok se ne pretvore u gusti umak. Umiješajte kuhanu tjesteninu, začinite solju i paprom te dodajte svježi bosiljak. Jelo se može obogatiti mozzarellom, parmezanom, maslinama ili komadićima tikvica.
Pečene rajčice s mozzarellom: Rajčice prerežite napola, složite ih u posudu za pečenje i pospite solju, paprom i suhim začinskim biljem. Na svaku polovicu stavite komadić mozzarelle, prelijte s malo maslinova ulja i pecite dok se sir ne rastopi. Poslužite ih uz prepečeni kruh, salatu ili kao prilog glavnom jelu.