Veterinari upozoravaju: Ova navika u domu može izazvati stres kod vašeg ljubimca

Prepuni ormari, odjeća koja danima nije složena u ormar i hrpe stvari koje nisu na svom mjestu mogu izazvati tjeskobu kod ljudi, a isto vrijedi i za njihove ljubimce. Naravno, nisu životinje čistunci koji ne mogu podnijeti nered jer im on smeta iz nekog posebnog razloga, već je problem u tome što im promjene u prostoru stvaraju osjećaj nesigurnosti. Licencirana bihevioristica za mačke Cristy Brusoe objašnjava da mački nije potreban dom koji izgleda besprijekorno kako bi se osjećala sigurno. „Dom ne mora izgledati kao iz časopisa da bi se mačka osjećala zaštićeno. Najvažnije je da uvijek može doći do hrane, vode, mjesta za odmor i prostora u kojem je nitko neće ometati“, kaže.

Veterinar dr. Gary Richter slaže se s ovom stručnjakinjom i tvrdi da mačke i psi ne mare za estetski izgled prostora u kojem žive, već vrlo lako primjećuju promjene u svom okruženju. Ako se predmeti neprestano premještaju, gomilaju ili uklanjaju, životinja može izgubiti osjećaj predvidljivosti i rutine koji joj pruža sigurnost. Brusoe dodaje da pretrpan prostor može otežati kretanje i snalaženje, pogotovo kod ljubimaca koji slabije vide. „Kada je okoliš previše pretrpan, stalno se mijenja ili ga je teško istraživati, životinje mogu imati osjećaj da više nemaju potpunu kontrolu nad svojim teritorijem. Takva nesigurnost povećava razinu stresa“, objašnjava.

Najosjetljivije su plašljivije mačke i psi jer teže prihvaćaju promjene. Stručnjaci podsjećaju da kućni ljubimci, zbog urođenog instinkta za preživljavanje, neprestano promatraju okolinu kako bi procijenili jesu li na sigurnom pa svaka veća promjena u prostoru može utjecati na njihovo ponašanje. Naravno, neuredan dom ne znači da će svaki ljubimac biti pod stresom. Od ljepote prostora puno je važnije da ima mjesto na kojem može mirno jesti, spavati i povući se kada poželi odmor. Psi i mačke najbolje funkcioniraju kada imaju svoj kutak u kojem nema strke, buke ni čestih ometanja, prenosi Martha Stewart.

Veterinari savjetuju da vlasnici posebnu pozornost posvete u tim dijelovima doma. Prostor za hranjenje, ležaj, mjesto za odmor i, kod mačaka, pijesak trebali bi uvijek biti lako dostupni i što manje izloženi promjenama. Stres kod kućnih ljubimaca često se ne očituje na ekstremne načine pa ga vlasnici lako zanemare. Životinja može početi više vremena provoditi skrivena, postati manje razigrana ili djelovati napetije nego inače. Kod nekih se javlja češće lajanje ili mjaukanje, hodanje bez cilja, pretjerano lizanje ili izbjegavanje pojedinih prostorija.

Moguće su i promjene apetita, obavljanje nužde izvan predviđenog mjesta te izraženija razdražljivost. Ako se ponašanje naglo promijeni ili se simptomi pogoršaju, potrebno je potražiti savjet veterinara kako bi se isključili zdravstveni problemi. Potpuno preuređenje doma nije optimalno rješenje jer nagle promjene mogu izazvati dodatni stres, posebno kod mačaka. Puno bolji pristup je postupno uklanjanje viška stvari uz zadržavanje ustaljene dnevne rutine. „Male promjene mačke puno lakše prihvaćaju nego veliko preuređenje doma.

Redoviti raspored hranjenja, igre i zajedničkog vremena daje im osjećaj stabilnosti dok se privikavaju na promjene“, ističe Brusoe. Tijekom pospremanja ne bi trebalo uklanjati predmete uz koje se ljubimac osjeća sigurno. Omiljeni krevetić, dekica, igračke i mjesto za hranjenje trebali bi ostati na poznatim lokacijama kako bi životinja lakše prihvatila promjene u ostatku prostora. Vlasnici često primijete da njihov ljubimac nakon uređenja doma mirnije spava, opuštenije se ponaša i češće boravi u dijelu prostora koji je očišćen i organiziran.