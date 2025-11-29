Neobično, ali učinkovito: Mrlje od kave i čaja nestaju s tepiha ako ih prelijete ovim pićem

Prosipanje tekućina poput čaja ili vina po tepihu jedna je od najčešćih nezgoda u domu, a može izazvati neugodne mrlje i neugodne mirise ako se ne reagira na vrijeme. Tepisi, posebno oni svijetlih boja ili od osjetljivih materijala, lako upijaju tekućinu, što otežava čišćenje i može dovesti do trajnih oštećenja. Mnogi ljudi odmah posežu za kemijskim sredstvima za čišćenje, ali ona ponekad mogu učiniti više štete nego koristi, posebno na tepisima s osjetljivim vlaknima ili izblijedjelim bojama. Zato stručnjaci predlažu jednostavne, netoksične metode. I dok je većina ljudi svjesna uobičajenih trikova s ​​bijelim octom, sodom bikarbonom ili sapunicom, postoji jedno iznenađujuće rješenje za koje mnogi ne znaju.

Zapravo, neki stručnjaci preporučuju izlijevanje potpuno drugačijeg pića na mrlju koje ćete vjerojatnije pronaći u hladnjaku nego u ormariću za čišćenje, piše Daily Express. Stručnjaci iz Rugs Directa kažu da je važno ne paničariti kada se dogodi prolijevanje tekućine po tepihu. Umjesto da posežete za jakim kemikalijama, pokušajte koristiti sastojke koji se već nalaze u vašem domu, posebno ako je tepih vrijedan ili izrađen od prirodnog materijala. "Lako je shvatiti zašto bi mnogi ljudi odmah posegnuli za kemijskim sredstvima za čišćenje da bi riješili problem, ali to može učiniti više štete nego koristi", upozorili su.

Jedan od njihovih najneobičnijih savjeta je korištenje piva za uklanjanje mrlja od čaja i kave s tepiha. "Ako ste ikada prolili kavu ili čaj po tepihu, kao i većina, možda ste mislili da je mrlju gotovo nemoguće ukloniti, ali to nije istina. Evo trika za vas: pivo. Mrlju možete ukloniti ako na nju stavite malu količinu piva i lagano je protrljate. Mrlja bi trebala nestati. Kao i kod svih ovih metoda, možda ćete morati ponoviti ovaj postupak da biste bili sigurni da su svi tragovi mrlje nestali", savjetovali su stručnjaci.

Druge metode koje su odobrili stručnjaci uključuju miješanje bijelog octa s toplom vodom za tvrdokorne mrlje od hrane ili korištenje sode bikarbone za upijanje prolivene tekućine prije nego što se pretvori u trajne tragove. Pjena za brijanje također dobro djeluje na sok ili masnoću, dok sol može pomoći u rješavanju mrlja od crnog vina, kečapa ili čak masne hrane ako se koristi brzo i pravilno.

Da biste koristili pjenu za brijanje, prvo osušite zamrljano područje, zatim nanesite malu količinu kreme za brijanje i nježno je utrljajte vlažnom spužvom. Za sol, pospite je po svježoj mrlji, ostavite je nekoliko minuta da upije tekućinu, zatim je usisajte i obrišite područje hladnom vodom.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je za osjetljive tepihe, posebno one od svile, vune ili drugih prirodnih vlakana, najbolje konzultirati se sa stručnjakom prije nanošenja bilo čega. "Svaku mrlju trebao bi pregledati stručnjak da bi mogao procijeniti i mrlju i tepih", kažu stručnjaci.