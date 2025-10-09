Naši Portali
KLJUČNI SAVJETI

Mnogi preskaču čišćenje ovog uređaja, a stvarno ne bi trebali. Riskirate kvarove i opasnu plijesan

perilica rublja
Foto: Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
09.10.2025.
u 07:00

Pravilno doziranje deterdženta presudno je za optimalne rezultate i zdravlje perilice. Previše deterdženta ne znači čišće rublje; naprotiv, stvara višak pjene koja sprječava trenje odjeće potrebno za uklanjanje mrlja i ostavlja ljepljivi talog unutar stroja

Perilica rublja jedan je od najvrjednijih kućanskih aparata, no često zaboravljamo da i njoj treba redovito čišćenje. S vremenom se unutar bubnja, brtvi i cijevi nakupljaju ostaci deterdženta, omekšivača, prljavštine i kamenca, stvarajući vlažno okruženje idealno za razvoj plijesni i bakterija. To ne samo da uzrokuje neugodne mirise koji se prenose na svježe oprano rublje, već i smanjuje učinkovitost pranja i značajno skraćuje životni vijek uređaja, vodeći prema neizbježnim i skupim kvarovima.

Najvažniji korak u održavanju jest redovito čišćenje bubnja. Barem jednom mjesečno pokrenite prazan ciklus pranja na najvišoj temperaturi, idealno 90°C. Za to možete koristiti komercijalna sredstva za čišćenje perilica koja su formulirana da sigurno otapaju kamenac i masnoću. Iako mnogi savjetuju korištenje alkoholnog octa, važno je biti oprezan; neki stručnjaci upozoravaju da njegova kiselina može dugoročno oštetiti osjetljive gumene brtve i crijeva. Alternativno, pola šalice sode bikarbone ubačene izravno u bubanj može pomoći u neutralizaciji mirisa i uklanjanju naslaga bez rizika od oštećenja.

Dva kritična, a često zanemarena mjesta su gumena brtva na vratima i ladica za deterdžent. U naborima gumene brtve, posebno kod perilica s prednjim punjenjem, zadržava se vlaga koja pogoduje stvaranju crne plijesni. Zbog toga je ključno nakon svakog pranja obrisati brtvu suhom krpom. Jednako je važno redovito, barem jednom mjesečno, izvaditi ladicu za deterdžent, rastaviti je i temeljito oprati u toploj vodi. Zaostali deterdžent i omekšivač stvaraju ljepljive naslage koje postaju leglo bakterija, stoga starom četkicom za zube očistite sve teško dostupne kutove.

Mnogi vlasnici nisu svjesni da njihova perilica ima filter odvodne pumpe koji je ključan za njezin pravilan rad. Taj filter, obično smješten na donjoj prednjoj strani uređaja iza malih vratašca, hvata vlakna, dlake, kovanice i druge sitne predmete koji bi inače mogli začepiti odvod ili oštetiti pumpu. Ako primijetite da voda sporije otječe ili rublje ostaje mokrije nego inače, vjerojatno je vrijeme za čišćenje. Svaka dva do tri mjeseca isključite perilicu iz struje, pripremite krpu i plitku posudu za vodu koja će iscuriti, odvrnite filter, temeljito ga isperite pod mlazom vode i vratite na mjesto.

Pravilno doziranje deterdženta presudno je za optimalne rezultate i zdravlje perilice. Previše deterdženta ne znači čišće rublje; naprotiv, stvara višak pjene koja sprječava trenje odjeće potrebno za uklanjanje mrlja i ostavlja ljepljivi talog unutar stroja. Uvijek slijedite upute proizvođača deterdženta i perilice te koristite isključivo deterdžent namijenjen vašem tipu perilice (npr. "HE" za visoko učinkovite modele). Slično pravilo vrijedi i za količinu rublja. Preopterećena perilica ne može učinkovito oprati odjeću, a dodatna težina stvara ogroman pritisak na motor i ležajeve, što dovodi do prijevremenog trošenja i kvarova.

Nakon svakog pranja ostavite vratašca i ladicu za deterdžent blago otvorenima kako bi se unutrašnjost osušila i spriječila pojava plijesni. Redovito, barem jednom godišnje, provjerite crijeva za dovod i odvod vode. Potražite pukotine, nabubrenja ili znakove curenja te ih preventivno zamijenite svakih tri do pet godina kako biste izbjegli katastrofalne poplave. Također, provjerite je li perilica savršeno nivelirana; neravnoteža uzrokuje jake vibracije tijekom centrifuge koje mogu oštetiti i uređaj i podove u vašem domu.

perilica rublja
Ključne riječi
Barkod perilica rublja

