Nemojte i vi: Ovo je najveća pogreška koju muškarci rade u krevetu

Mnogi muškarci misle kako je ženama najbitnije da imaju mišićavog frajera koji beskrajno dugo može voditi ljubav i svaki puta ih dovesti do nevjerojatnog orgazma. Je, ali u snovima. U stvarnom životu žene su zapravo puno jednostavnije. Orgazam je i dalje bitan, no neće joj smetati vaš pivski trbuh, niti to što seks ne traje cijelu noć već desetak minuta. Što je, potvrdili su i stručnjaci, idealno vrijeme trajanja seksa u kojem obje strane mogu biti zadovoljene.

No, jedna je stvar koju svaka žena mrzi. A rade je brojni muškarci. Nedavno istraživanje koje je provelo Vijeće za informacije i edukaciju o seksu u Kanadi pokazuje kako ženama jako smeta kada se muškarac nakon seksa okrene na drugu stranu i zaspi ili se ustane i ode iz kreveta.

VEZANI ČLANCI:

Naime, ono što žene najviše vole jest maženje u krevetu nakon akcije. Prema istraživanju provedenom na 2400 žena, čak njih 71 posto izjasnilo se kako im je seks bio vrlo ugodan ako su se nakon njega još mazile s partnerom od šest do deset minuta. 'To dokazuje kako je izmjenjivanje nježnosti nakon seksa ženama čak i važnije od predigre', kaže autorica istraživanja Robin Milhausen.

Ženama je nježnost nakon seksa bitna jer zbog hormona oksitocina koji se vođenjem ljubavi oslobađa traže više pažnje. Također, žene se nakon seksa osjećaju ranjivijima pa im nježnost u takvim trenucima posebno godi. Ispitanice istraživanja otkrile su i kako često nakon maženja poslije seksa dolazi do nove akcije u krevetu što se sigurno ne događa kada partner odmah zaspi ili se ustane i ode gledati televizor.

Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!