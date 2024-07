Nema mjesta strahu: Ovo su 3 pozicije u seksu kojih se većina ljudi boji, iako bi ih htjeli isprobati

PROMO

Inovativna tehnologija za upravljanje dijabetesom od sada dostupna osobama s dijabetesom u Hrvatskoj

Zahvaljujući Dexcom ONE+, od sada dostupnom i u Hrvatskoj, osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2 sada na jednostavniji** način mogu regulirati dijabetes i vidjeti vrijednosti glukoze bez uboda prstiju*. Novi sustav i dalje osigurava da osobe s dijabetesom imaju pristup točnom1, jednostavnom za korištenje†2, sustavu za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu (CGM1). Dexcom ONE+ koristi najbolje i najtočnije senzore^ tvrtke Dexcom pri čijem su kreiranju uzete u obzir povratne informacije i korisnika i liječnika. Bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije, koji se bavi liječenjem dijabetesa, procjenjuje indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE+ na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje