Recite zbogom paucima: Ova tri mirisa će ih zaustaviti od ulaska u vaš dom

Pauci u domu česta su pojava koja za mnoge može izazvati nelagodu ili strah, iako većina vrsta nije opasna za ljude. Oni se obično pojavljuju u potkrovljima, podrumima, kutovima soba ili iza namještaja, gdje traže mir i hranu, najčešće insekte. Iako pauci mogu djelovati zastrašujuće, prisutnost pauka u kući može imati i svoju korist jer prirodno kontroliraju broj kukaca. No, ako se ipak želite riješiti ovih životinja, možete isprobati tri različita mirisa da bi odvratili neželjene posjetitelje. Određeni mirisi mogli bi učiniti čuda u odbijanju pauka, prenosi Daily Express.

Ova osmonoga stvorenja obično počinju migrirati u zatvorene prostore krajem sredinom ili krajem kolovoza, kako temperature počinju padati. Osim toga, bliži se i sezona parenja pauka, koja počinje u rujnu, kada mužjaci pauka ulaze u domove u lov na ženke. Srećom, postoje neki jednostavni trikovi koje možete isprobati da biste ih otjerali iz svog doma. Prvo na redu je ulje paprene metvice. Jaki mirisi djeluju kao odlični repelenti protiv pauka. "Dodajte 15 do 20 kapi u bocu s raspršivačem napunjenu vodom i poprskajte po kući, redovito mijenjajući ulje koje se koristi da biste osigurali da lijek ostane učinkovit", savjetovao je magazin Country Living.

Čajevac, lavanda i ruža također su neki jaki mirisi koji bi mogli djelovati na isti način. Slično tome, miris cimeta također odbija pauke. Možete koristiti suhe štapiće, mirisna ulja i mirisne svijeće. Citrus je još jedan miris koji pauci ne podnose. "Pauci navodno mrze sve mirise citrusa, pa utrljajte koru naranče ili limuna uz lajsne, prozorske klupčice i police za knjige", savjetovali su iz Country Livinga. Koristite sredstva za čišćenje s mirisom limuna i palite svijeće od citronele unutar i izvan svog doma.