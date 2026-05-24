Ne želite svakodnevno voditi ljubav s partnerom? Ovi razlozi vas možda uvjere u suprotno..

Nije tajna da seks ima brojne dobrobiti za vaše mentalno i fizičko blagostanje. Tijelo od njega zaista ima mnogo koristi, a pogotovo ako se seks odvija redovito. Naravno, seks svaki dan nije uvijek realan između karijere, kućanstva, djece i svakodnevnog stresa, ali možda bi bilo vrijedno započeti probnu fazu sa svojim partnerom. Sljedeći razlozi će vam otkriti i zašto, piše Healthline.

Poboljšava fizičko i mentalno stanje: Tijelo i um također imaju koristi od povećane seksualne aktivnosti. S jedne strane, bolje upoznajete vlastito tijelo i razvijate posebnu svijest o tijelu, a istovremeno se poboljšava vaša izdržljivost, ovisno o trajanju čina. Oni koji često vode ljubav također mogu poboljšati svoju sposobnost da dožive orgazam i osjećaju veću povezanost s partnerom, budući da hormon maženja oksitocin jača emocionalnu vezu.

Seks smanjuje stres: Ako se seksate redovito ili čak svakodnevno, kroz život prolazite manje pod stresom. To je zato što se tijekom čina oslobađaju hormoni sreće koji stimuliraju sustav nagrađivanja u mozgu. Istovremeno se smanjuje razina hormona stresa jer se usporava otpuštanje kortizola. Tako prolazimo kroz svijet manje pod stresom i sretniji – što bi moglo biti bolje?

Ublažava bol: Tijekom seksualne aktivnosti tijelo proizvodi endorfine koji znatno smanjuju osjećaj boli. Česti seks stoga može dovesti do toga da glavobolje ili menstrualni bolovi nestanu sami od sebe.

Jača imunološki sustav: Redovitim spolnim odnosima jačate svoj imunološki sustav jer tijelo proizvodi imunoglobuline A i G – antitijela koja štite od virusa i bakterija. To bi čak moglo dokazati i jedno američko istraživanje: ispitane su 32 žene u predmenopauzi, od kojih je 15 imalo redovite spolne odnose, a 17 ih je potpuno apstiniralo. Pronašli su značajno veće koncentracije navedenih protutijela u krvi spolno aktivnih subjekata, iz čega su znanstvenici zaključili kako se spolno aktivne žene bolje bore protiv patogena od žena koje su apstinente.