Tajna profesionalaca: Ovaj sastojak održat će vaš buket svježim tjednima

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o neizbježnom procesu, stručnjaci tvrde da postoji lijek za bukete koji inače brzo venu. Jedan od najpoznatijih savjeta uključuje lijek koji gotovo svi imaju kod kuće, aspirin. Osim što ublažava glavobolju, ovaj lijek odličan je i za održavanje svježine rezanog cvijeća, posebno ruža, tvrde stručnjaci iz Venus Et Fleur. Cvijeće nakon rezanja gubi pristup vodi i hranjivim tvarima iz tla pa počinje brže venuti, a dodavanjem aspirina u vodu moguće je usporiti propadanje cvijeta i produžiti njegovu svježinu. S obzirom na to da aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja povećava kiselost vode u vazi, može se produljiti trajanje rezanog cvijeća. Većina cvijeća bolje uspijeva u blago kiselom okruženju, a upravo to može pomoći stabljikama da lakše upijaju vodu. Uz to, ovaj lijek može usporiti razvoj bakterija koje često uzrokuju brže truljenje stabljika i neugodan miris u vazi.

Jednu ili dvije tablete aspirina usitnite i dodajte u vazu s vodom. Kako bi učinak bio što bolji, preporučuje se redovito mijenjanje vode, svaka dva do tri dana, i ponovno dodavanje male količine aspirina. Tijekom mijenjanja vode skratite stabljike kako biste omogućili cvijeću lakše upijanje vode. Naravno, trajanje svježeg izgleda buketa ne ovisi samo o jednoj stvari, nego o nekoliko navika. Primjerice, vazu s buketom nemojte stavljati na izravnu sunčevu svjetlost, pokraj radijatora i drugih izvora topline jer ćete tako ubrzati proces venuća. Ako buket držite u kuhinji, stručnjaci preporučuju da ga držite što dalje od voća koje tijekom sazrijevanja ispušta plin etilen, koji može skratiti vijek trajanja rezanog cvijeća.

Jedna od najčešćih pogrešaka je ostavljanje istog cvijeća u prljavoj vodi danima. Bakterije se vrlo brzo razvijaju, posebno tijekom toplijih mjeseci, zbog čega cvijeće može početi venuti puno prije nego što bi trebalo. Stručnjaci zato savjetuju redovito pranje vaze i potpuno mijenjanje vode kako bi cvijeće ostalo svježe što je dulje moguće. Također, cvjećari preporučuju rezanje stabljika pod kutom jer se tako povećava površina kroz koju biljka može upijati vodu. Najbolje je stabljike rezati oštrim škarama ili nožem kako se ne bi zgnječile te ukloniti listove koji bi u vodi mogli početi trunuti jer i oni potiču razvoj bakterija. Iako nijedna metoda ne može zadržati svježinu cvijeća tjednima bez ikakvih promjena, pravilna njega može znatno produljiti njegov tijek trajanja.