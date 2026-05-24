Zaboravite seks – Generacija Z otkrila novu definiciju intimnosti: 'Puno je uzbudljivije'

Kada razmišljamo o tradicionalnim fazama veze i bejzbolskim metaforama – gdje je prva baza poljubac, druga baza dodirivanje, i tako dalje – možda bi se činilo da ništa nije intimnije od ‘akcije u krevetu’. Ipak, prema mnogim korisnicima TikToka, maziti se može biti daleko intimnije i uzbudljivije od samog seksa, piše Bustle.

U viralnom videu, TikTok kreatorica @disturbedbigsis iznijela je svoj stav: ‘Vratimo strastveno ljubakanje u 2025.!’. Objasnila je kako često strastveni poljupci mogu nadmašiti seks u smislu intenziteta i povezanosti. ‘Zašto sve mora odmah preći na seks? Možemo li prvo uživati u nekoliko rundi ljubakanja s odjećom na sebi?’. Ovaj video privukao je više od 480.000 lajkova i na tisuće komentara. ‘Napokon je netko rekao ono što svi mislimo’, napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili s komentarima poput: ‘Ovo stvara uzbuđenje’ i ‘Toliko je bolje od seksa’.

Za mnoge ljude strastveno ljubljenje nije samo uvod u seks – ono može biti i glavni događaj. Čini se da to posebno vrijedi za pripadnike generacije Z, koji sve više prepoznaju ljubljenje kao ključni oblik intimnosti. Stručnjaci također potvrđuju da strastveni poljubac, prepun emocija i iščekivanja, može stvoriti dublju povezanost od samog čina seksa.