Zaboravite seks – Generacija Z otkrila novu definiciju intimnosti: 'Puno je uzbudljivije'

Kada razmišljamo o tradicionalnim fazama veze i bejzbolskim metaforama – gdje je prva baza poljubac, druga baza dodirivanje, i tako dalje – možda bi se činilo da ništa nije intimnije od ‘akcije u krevetu’. Ipak, prema mnogim korisnicima TikToka, maziti se može biti daleko intimnije i uzbudljivije od samog seksa, piše Bustle.
U viralnom videu, TikTok kreatorica @disturbedbigsis iznijela je svoj stav: ‘Vratimo strastveno ljubakanje u 2025.!’. Objasnila je kako često strastveni poljupci mogu nadmašiti seks u smislu intenziteta i povezanosti. ‘Zašto sve mora odmah preći na seks? Možemo li prvo uživati u nekoliko rundi ljubakanja s odjećom na sebi?’. Ovaj video privukao je više od 480.000 lajkova i na tisuće komentara. ‘Napokon je netko rekao ono što svi mislimo’, napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili s komentarima poput: ‘Ovo stvara uzbuđenje’ i ‘Toliko je bolje od seksa’.
Za mnoge ljude strastveno ljubljenje nije samo uvod u seks – ono može biti i glavni događaj. Čini se da to posebno vrijedi za pripadnike generacije Z, koji sve više prepoznaju ljubljenje kao ključni oblik intimnosti. Stručnjaci također potvrđuju da strastveni poljubac, prepun emocija i iščekivanja, može stvoriti dublju povezanost od samog čina seksa.
Prema seksualnoj terapeutkinji Leigh Norén, ljubljenje nosi sa sobom nevjerojatan intenzitet jer se partneri doslovno nalaze licem u lice. ‘Ljubljenje uključuje mnoštvo živčanih završetaka u usnama i jeziku, što ga čini izuzetno senzualnim’, objašnjava ona. Osim fizičke strane, poljupci su prožeti osjećajem želje, a sama ta želja može biti nevjerojatno uzbudljiva.
Taj osjećaj iščekivanja – kamo će ovo odvesti? – često pojačava uzbuđenje. ‘Ponekad seksualno iščekivanje može biti uzbudljivije od samog seksa’, kaže Norén, ‘Radi se o stvaranju kemije i napetosti koja ne mora odmah biti razriješena’. Generacija Z i milenijalci redefiniraju intimnost, što uključuje i manju fiksaciju na seks kao na glavnu prekretnicu veze. Više mladih prihvaća alternative poput sextinga ili emocionalne povezanosti kroz fizičku bliskost, poput maženja i ljubljenja, bez žurbe ka seksualnom odnosu.
Razlozi za ovu promjenu su raznovrsni – od rastuće svijesti o reproduktivnom zdravlju do evolucije tehnologije, koja omogućuje doživljavanje seksualne povezanosti bez fizičkog kontakta. Norén primjećuje: ‘Zahvaljujući tehnologiji, nije potrebno biti fizički prisutan s nekim da biste doživjeli seksualnu vezu. Također, seks više nije 'zabava iz dosade' kao što je to nekad znao biti’.
Umjesto toga, strastveno ljubljenje pruža savršenu ravnotežu intimnosti, uzbuđenja i emocija, što ga čini privlačnim za sve veći broj ljudi. Ljubiti se i maziti sada nije samo uvod, već i sam po sebi vrijedan oblik povezanosti – a možda i najbolji dio veze.