Nova era vrhunske estetske kirurgije i vodećeg centra za transplantaciju kose na više od 1000 kvadrata

Preseljenjem u nove, suvremeno opremljene prostore u Zagrebu i Daruvaru, Poliklinika Maletić dodatno je učvrstila svoju poziciju jedne od vodećih ustanova estetske kirurgije u regiji. Kao obiteljska poliklinika s više od 25 godina iskustva, predvođena vrhunskim stručnjacima, danas je i prepoznati lider u području transplantacije kose.

Poliklinika Maletić već više od četvrt stoljeća gradi prepoznatljivo ime u području estetske kirurgije, postavljajući visoke standarde kvalitete, sigurnosti i individualnog pristupa pacijentima. Osnovana 1998. godine kao obiteljska poliklinika, kroz godine je izrasla u jednu od vodećih ustanova u ovom dijelu Europe, zadržavajući pritom ono najvažnije – osobni odnos, stručnost i povjerenje koje se prenosi s generacije na generaciju.

Foto: Bojan Zibar i Saša Selihar

U samim temeljima ove uspješne priče nalaze se dr. Duško Maletić i dr. Ines Maletić, supružnici i liječnici čija su stručnost i vizija oblikovale razvoj poliklinike od samih početaka. Kao iskusni stručnjaci u području estetske kirurgije, svojim su dugogodišnjim radom, edukacijama i posvećenošću pacijentima postavili čvrste temelje na kojima Poliklinika Maletić i danas gradi svoj ugled. Njihov profesionalni i obiteljski put nastavila je njihova kći, dr. Ana Maletić, čime je dodatno potvrđena snaga obiteljske tradicije i kontinuiteta izvrsnosti.

Snaga Poliklinike Maletić leži upravo u spoju dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranog ulaganja u znanje i tehnologiju. Tim stručnjaka iza sebe ima bogatu kliničku praksu, ali i značajan znanstveni doprinos – objavili su čak šest knjiga iz područja estetske kirurgije, uključujući specijalizirana izdanja o transplantaciji kose i muškim estetskim zahvatima. Njihova najnovija knjiga, koja obuhvaća estetske zahvate u cjelini, prevedena je i na engleski te talijanski jezik, čime su dodatno potvrdili međunarodnu relevantnost svog rada. Poliklinika Maletić je i edukacijski centar za laserske tretmane, a liječnici iz cijelog svijeta dolaze vidjeti kako se laserski zahvati izvode na najsuvremeniji način.

U skladu s rastom i razvojem, Poliklinika Maletić nedavno je napravila veliki iskorak preseljenjem u nove, suvremeno uređene prostore u Zagrebu i Daruvaru. Danas se na obje lokacije prostire na više od 1000 četvornih metara, osmišljenih kako bi pacijentima pružili vrhunsku razinu usluge i udobnosti. Posebna pažnja posvećena je operacijskim salama koje su opremljene rekuperatorima zraka, čime se osigurava iznimno visoka kvaliteta zraka – ključna za izvođenje zahvata prema najvišim svjetskim standardima.

Novi prostor u Daruvaru, koji se prostire na čak 700 kvadrata, predstavlja jednu od najvećih i najsuvremenijih poliklinika takve vrste u Hrvatskoj. Opremljen je najnovijom tehnologijom za estetsku kirurgiju, laserske tretmane i zahvate vezane uz kosu, čime pacijentima omogućuje sveobuhvatnu uslugu na jednom mjestu. Također, u Daruvaru je proširena djelatnost i izvan estetske kirurgije, pa se nude usluge i iz drugih grana medicine.

S druge strane, zagrebačka poliklinika, smještena na novoj adresi Medveščak 34, dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od vodećih centara za liječenje gubitka kose i transplantaciju kose u svijetu. Upravo zahvaljujući radu i stručnosti dr. Ane Maletić, Poliklinika Maletić danas se s pravom ističe kao jedan od vodećih centara za kosu u svijetu. Ovaj centar opremljen je najsuvremenijom dijagnostičkom i terapijskom opremom, a jedinstven je po prestižnim međunarodnim certifikatima koji jamče vrhunsku kvalitetu usluge.

Na čelu zagrebačkog tima nalazi se dr. Ana Maletić, specijalistica plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, čiji rad i rezultati nadilaze regionalne okvire. Kao redovita članica međunarodnog udruženja ISHRS, nositeljica prestižne titule „Fellow” te jedna od rijetkih liječnica u svijetu s titulom ABHRS Diplomate, dr. Maletić spada među najuglednije stručnjake u području transplantacije kose u svijetu. Njezina stručnost dodatno je potvrđena sudjelovanjem na najvećim svjetskim kongresima, gdje aktivno doprinosi razvoju novih tehnika transplantacije kose, kao i znanstvenim radovima te doktorskim radom u ovom području.

Unatoč impresivnom rastu i međunarodnom priznanju, Poliklinika Maletić ostaje vjerna svojoj filozofiji boutique pristupa – svakom pacijentu pristupa se individualno, s naglaskom na razumijevanje potreba i postizanje prirodnih, dugotrajnih rezultata.

Spoj tradicije, stručnosti i inovacije ono je što Polikliniku Maletić danas čini sinonimom za vrhunsku estetsku medicinu – kako u Hrvatskoj, tako i šire.