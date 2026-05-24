Posjetio je 190 zemalja: 'U ovu europsku državu nikada se ne bi vratio - nesigurna je i ružna'

Ako planirate posjetiti neko popularno turističko odredište, možda biste trebali razmisliti o nekim novim preporukama. Luca Pferdmenges, 22-godišnji travel influencer koji je obišao 190 od 193 zemlje, nedavno je iznio kontroverzno mišljenje o Egiptu, nazivajući ga jednim od najprecijenjenijih mjesta na svijetu. U intervjuu za Daily Mail, Pferdmenges je izjavio da je Egipat, uključujući njegove poznate piramide i Nil, razočaravajuće iskustvo za turiste, iako nije detaljno objasnio razloge za svoju tvrdnju.

Tijekom svog putovanja, Pferdmenges je stekao značajnu popularnost na TikToku s 2,9 milijuna pratitelja i prikupio brojne zračne milje, no čini se da se nije oduševio sjevernoafričkom destinacijom. On je također naveo nekoliko drugih tropskih destinacija koje smatra precijenjenima, uključujući Maldive, Mauricijus i Sejšele, ističući da te lokacije često nude samo lijepu obalu bez dodatnih atrakcija. Kada se radi o Europi, Pferdmenges savjetuje da izbjegnete Belgiju, navodeći da je Bruxelles njegov najmanje omiljeni grad zbog osjećaja nesigurnosti i sive, depresivne atmosfere, osobito u zimskim mjesecima.

S druge strane, istaknuo je i neka podcijenjena odredišta koja vrijedi posjetiti. Preporučuje Crnu Goru i Sloveniju, koje smatra nevjerojatno lijepim i pristupačnim zemljama koje često nisu dovoljno istražene i naglašene. ‘Iznenađujuće je koliko malo priznanja dobivaju mjesta poput Crne Gore ili Slovenije. One su neke od najljepših zemalja na svijetu — i jeftine — ali ih nitko ne posjećuje’, rekao je.

Također je spomenuo Uzbekistan, Mijanmar, Butan i brojne zemlje Latinske Amerike kao skrivene dragulje koje su mnogo uzbudljivije i pristupačnije od popularnih turističkih destinacija. Na pitanje koja mu je najdraža zemlja, Pferdmenges nije mogao odabrati samo jednu, ali je naveo nekoliko favorita uključujući Meksiko, Brazil, Izrael, Španjolsku, Butan, Veliku Britaniju, UAE, Portugal i Austriju.