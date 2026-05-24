Obratite pažnju: Ako primijetite ovaj detalj na rajčici, znači da je puna otrova

Vjerojatno ste se barem jednom zaustavili ispred štanda na tržnici i zapitali: Jesu li ove rajčice prskane? Umjesto da odluku temeljite isključivo na povjerenju u prodavača, donosimo nekoliko korisnih savjeta kako prepoznati prirodno uzgojene rajčice, prenosi Krstarica. Najbolji način da utvrdite sadrži li rajčica pesticide jest da je prerežete i pogledate unutrašnjost. Rajčice tretirane kemikalijama često imaju žućkaste pruge i žuti dio u sredini ploda.

Obratite pozornost i na izgled plodova. Ako su sve rajčice jednake veličine, savršeno glatke i gotovo identične – vrlo je vjerojatno da nisu takve postale prirodnim putem. Izbjegavajte i prethodno pakirano voće i povrće jer ono najčešće potječe iz intenzivne proizvodnje u kojoj se koriste veće količine pesticida i drugih kemikalija. S druge strane, ako rajčica izgleda pomalo nesavršeno – ima brazde, nepravilnosti, smeđe mrlje ili neobičan oblik – postoji velika vjerojatnost da je riječ o neprskanom, prirodno uzgojenom plodu.

Želite vlastite rajčice? Evo kako!

Rajčice se često uzgajaju u domaćim vrtovima jer relativno lako uspijevaju i daju obilne, sočne, crvene plodove. Ako razmišljate o vlastitom uzgoju, donosimo nekoliko korisnih savjeta kako biste iz biljke izvukli maksimum.

1. Odaberite pravu sortu: Pitajte stručnjaka koja je sorta najprikladnija za vaše uvjete – primjerice, uzgajate li rajčice na otvorenom s puno sunca ili na balkonu. Nije svaka sorta jednako uspješna u svim okruženjima, čak i ako je široko dostupna u rasadnicima.

2. Priprema tla: Tlo mora biti rahlo i prozračno. Ako je previše zbijeno, korijenje neće moći rasti, a biljka će zaostajati. Prije sadnje dobro prekopajte zemlju i po mogućnosti dodajte kompost za bolju hranjivost.

3. Isprobajte trik sa sodom bikarbonom: Soda bikarbona može pomoći u poboljšanju okusa plodova. Kada biljka naraste oko 2,5 cm, pospite oko nje (ne po njoj!) četiri žličice sode bikarbone. Postupak ponovite neko vrijeme prije berbe. Soda neutralizira kiselost tla, što rezultira slađim i ukusnijim rajčicama.