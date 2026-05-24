Psi s plavim očima izgledaju jednostavno čarobno, a iza te posebnosti krije se zanimljiva priča

Psi s plavim očima oduvijek privlače pažnju. Njihov pogled djeluje neobično, upečatljivo i pomalo tajanstveno, no plava boja očiju kod pasa nije samo estetska zanimljivost. Iza nje se najčešće kriju genetika, manjak pigmenta, ponekad uzorak dlake, a u nekim slučajevima i zdravstveno stanje koje treba provjeriti kod veterinara, piše Wisdom Panel.

Zanimljivo je da plave oči zapravo nemaju plavi pigment. Boja nastaje zbog manjka melanina i načina na koji se svjetlost raspršuje u oku. Sličan princip objašnjava i zašto nam se vedro nebo čini plavim. Kod pasa, kao i kod ljudi, DNK snažno utječe na boju očiju. Jedan od najpoznatijih primjera su sibirski haskiji, pasmina koju mnogi odmah povezuju s prodornim plavim pogledom. Kod njih se češće javlja varijanta gena ALX4, povezana s plavim očima, a budući da je riječ o dominantnoj osobini, pas može imati plave oči i ako naslijedi samo jednu kopiju te varijante.

Osim haskija, plave oči mogu se pojaviti i kod aljaškog klee kaija, minijaturnog američkog ovčara, australskog ovčara, ali i kod mješanaca ako u podrijetlu imaju psa koji nosi tu genetsku varijantu. Ipak, ta osobina nije česta. Prema podacima iz DNK testiranja, samo oko pet posto pasa nosi varijantu povezanu s plavim očima. Neki psi imaju samo jedno plavo oko, dok je drugo smeđe, zelenkasto ili neke druge nijanse. Ta se pojava naziva heterokromija, a često se opisuje i kao 'različite oči' ili 'rascjepkane oči'. Razlog je u tome što genetske varijante ne moraju jednako utjecati na oba oka. Plave oči kod pasa mogu biti povezane i s takozvanim piebald uzorkom, odnosno bijelim šarama na dlaci. Taj uzorak nastaje zbog lokalnog manjka pigmenta, a povezuje se s varijantom gena MITF. Psi s tom varijantom mogu imati bijele dijelove dlake, djelomično ili potpuno ružičast nos, ružičaste rubove kapaka i plave oči.

Pasmine kod kojih se plave oči mogu pojaviti zbog ove varijante uključuju boksere, američke stafordske terijere, bull terijere i dalmatinere. No kod takvih pasa važno je znati da pigment ima važnu ulogu u razvoju vida i sluha. Zato se plave oči povezane s piebald varijantom najčešće javljaju kod većinom bijelih pasa koji nose dvije kopije tog gena, a takvi psi mogu imati i veći rizik od gluhoće na jedno ili oba uha. Još jedan poznat uzrok plavih očiju je merle uzorak dlake. Riječ je o šarama u kojima se nasumično miješaju crna, srebrna, smeđa, bež ili bijela područja, a ista genetska varijanta može utjecati i na boju očiju.

Merle se javlja kod brojnih pasmina, osobito ovčarskih, među kojima su australski ovčari, border collieji, welsh corgiji cardigan, catahoula leopard psi, škotski ovčari, doge, minijaturni američki ovčari i minijaturni kratkodlaki jazavčari. Ipak, merle uzorak nosi i određene rizike. Ako se pare dva psa koji nose merle gen, štenci mogu naslijediti dvije kopije tog gena. Takvi 'double merle' psi često su gotovo potpuno bijeli, mogu se roditi slijepi ili gluhi te imati nepravilno razvijene oči ili šarenice. Zbog toga se parenje dvaju nositelja merle gena smatra neodgovornim i nehumanim.

Plave oči mogu se vidjeti i kod štenaca, ali to ne znači da će takve ostati. Svi štenci pri otvaranju očiju imaju plavkaste oči, no do otprilike 16. tjedna života boja se najčešće promijeni u konačnu, najčešće smeđu. Zato se kod vrlo mladog psa ne može uvijek odmah znati kakvu će boju očiju imati kao odrasla životinja. Vrlo rijetko, plave ili svijetle oči mogu biti povezane s albinizmom. Albino psi ne mogu proizvoditi pigment ili ga proizvode vrlo malo, zbog čega mogu imati blijedoplave ili zelenkaste oči. Takvi su psi iznimno rijetki.

Važno je razlikovati prirodno plave oči od očiju koje su s vremenom postale mutne, sivkaste ili plavičaste. Stanja poput katarakte, glaukoma, distrofije rožnice ili upale oka mogu promijeniti izgled oka i dati mu plavo-sivu nijansu. Takav izgled nije isto što i bistre plave oči kakve, primjerice, može imati haski. Ako pas u starijoj dobi odjednom dobije plavičast ili mutan odsjaj u očima, treba se javiti veterinaru. Neka očna stanja mogu biti povezana sa starenjem, ozljedom ili bolešću, a ako se ne liječe, mogu dovesti do slabijeg vida ili sljepoće. Plave oči kod pasa zato mogu biti prekrasna prirodna osobina, ali svaka promjena u pogledu zaslužuje pažnju.