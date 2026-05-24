Sad ćemo je svi paliti: Evo koliko vam goriva troši klima u automobilu

Zbog naših obično vrućih i sunčanih ljeta, većina nas često koristi klimatizacijski uređaj u svojem automobilu. Pogotovo tijekom toplinskih valova klimatizacijski uređaj može biti jako važan da vam pomogne da se ohladite i osjećate ugodno, piše KwikFit. Možda ste čuli da spušteni prozori mogu smanjiti učinkovitost goriva, ali jeste li se ikada zapitali koliko goriva troši klimatizacijski uređaj vašeg automobila?

Način na koji radi klimatizacijski sustav vašeg automobila znači da je potrebna određena količina energije za prijenos hladnog plina u kabinu vašeg automobila. Unutar ovog sustava, kompresor sadrži rashladno sredstvo, baš kao i vaš hladnjak. Kako svježi zrak ulazi u sustav, rashladno sredstvo utječe na značajan pad temperature zraka. U ovom trenutku rashladno sredstvo pretvara se u tekućinu i sve nečistoće se uklanjaju.

Tekućina dolazi do toplinskog ekspanzijskog ventila gdje se protok tekućine može ograničiti. To vam daje kontrolu nad unutarnjom temperaturom automobila. Konačno, tekućina se pretvara u paru koja može putovati kroz zavojnice za isparavanje da bi bila otpuhana kroz ventilacijske otvore kao lijepo ohlađeni zrak. Rashladno sredstvo vraća se u plin i cijeli se proces može ponoviti kako bi se osigurao konstantan hladan zrak.

Kompresor zahtijeva energiju za rad klimatizacijskog sustava vašeg vozila i stoga će koristiti određenu količinu goriva kad god sustav radi. To bi moglo povećati vašu potrošnju goriva za čak 10 posto, a učinci su osobito vidljivi na kratkim putovanjima.

Kad tek upalite automobil, klimatizacijski uređaj mora naporno raditi kako bi unutarnju temperaturu spustio na ugodnu razinu. Međutim, nakon što se automobil dovoljno ohladi, možete odlučiti smanjiti protok, povećati temperaturu ili potpuno isključiti klimatizacijski uređaj. Na dugom putovanju malo je vjerojatno da će morati raditi cijelim putem. Zbog toga povećana potrošnja goriva prouzročena korištenjem klimatizacijskog uređaja može biti uočljivija na kratkom putovanju.

Mehaničari upozoravaju: Ovo je 5 automobila čiji će vas popravci najviše koštati

Postoje brojni načini na koje možete uštedjeti gorivo tijekom vožnje, uključujući polako i glatko ubrzavanje i kočenje, pridržavanje ograničenja brzine i osiguravanje da je tlak u gumama točan za vaše gume. Ovo je nekoliko najčešćih smislenih načina koji vjerojatno neće puno utjecati na vaša putovanja. Međutim, postoje i neki manje očiti koraci koje također možete poduzeti, uključujući isključivanje radija i ograničavanje težine u vašem vozilu.

Ako ste zabrinuti da vaš klimatizacijski uređaj previše troši dragocjeno gorivo, postoje neki načini na koje možete smanjiti njegovu potrošnju:

Parkirajte u hladu: Ako je moguće, bolje je parkirati vozilo na sjenovitom mjestu, a ne na otvorenom gdje bi ga sunce moglo zagrijati. Nećete se morati toliko koristiti klima-uređajem.

Otvorite prozore kad tek krenete: Kada prvi put krećete na put, bolje je otvoriti prozore na nekoliko minuta. Na taj ćete način ukloniti većinu vrućeg zraka u kabini pa vaš klima-uređaj neće morati toliko raditi.

Držite prozore otvorenima na kratkim vožnjama: Unatoč onome što mnogi ljudi misle, vožnja s otvorenim prozorima nije tako loša za gorivo kada vozite malom brzinom. Stoga, ako se vozite kroz manja mjesta i gradove, otvaranjem prozora uštedjet ćete više goriva nego korištenjem klima-uređaja. Ako vozite brzim cestama, korisnije je koristiti klimatizacijski uređaj jer dodatni otpor prouzročen otvorenim prozorima može potrošiti dodatno gorivo.

Smanjite klima-uređaj nakon što se vaš automobil ohladi: Nakon što se vaš automobil dovoljno ohladi, protok zraka se može smanjiti tako da manje zraka ulazi u kabinu ili možete malo povećati temperaturu. Obje ove stvari značit će da kompresor ne mora toliko raditi. Naravno, što se tiče potrošnje goriva, najkorisnije je voziti se bez klima-uređaja i s otvorenim prozorima, ali po vrućem danu to vjerojatno nije moguće niti poželjno.

Također, važno je redovito servisirati klima-uređaj vašeg vozila. To treba činiti svake dvije godine kako bi se osiguralo da sustav radi učinkovito i da se potrošeno rashladno sredstvo zamijeni. Kada razina rashladnog sredstva padne, sustav mora više raditi kako bi proizveo količinu hladnog zraka koja vam je potrebna. To će potrošiti više goriva, pa je dobra ideja da redovito servisirate klima-uređaje kako biste uštedjeli još više goriva.