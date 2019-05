Naši su gosti Bill Gates, Demi Moore, Ecclestone...

Kao što su Odisej i Marko Polo u tišini svratili na Korčulu a da to tada nije odjeknulo kao udarna vijest, tako se i danas mnogi slavni ljudi odmaraju u korčulanskom arhipelagu a da to ne zna cijela Hrvatska, a kamoli svijet. Nije rijetkost da šetate ulicama Korčule, čiju je kvalitetu prepoznao i Večernji list te joj dodijelio nagradu za prvo mjesto u tradicionalnoj Turističkoj patroli, a da pokraj vas prođu Bill Gates ili Bono Vox, ali zbog toga nema nikakve posebne gungule i o tome nećete kasnije slušati u medijima jer Korčulani, za razliku od nekih drugih (i otočana i destinacija), vole da slavni posjetitelji uživaju u miru i tišini kako bi se poslije vratili ili preporučili Korčulu svojim jednako slavnim prijateljima.

U ljepotama prirode i krajolika ovdje se uživa još od spomenutih junaka s početka priče, ali posljednjih godina i u vrhunskoj gastronomiji koja je sada na svjetskoj razini. Prepoznao je to i Michelin odmah od prve objave za Hrvatsku. Iste godine kada je Hrvatska, odnosno restoran “Monte Mulini” dobio prvu Michelinovu zvjezdicu, Korčula je dobila restoran s Michelinovom preporukom i konobu koja je dobila Michelinovu oznaku Bib Gourmand. Danas tako u starom dijelu grada Korčule jedan do drugoga stoje dva restorana s Michelinovom preporukom – “LD Terrace” i “Filippi Korčula”. Nakon svih tih spoznaja, jednostavno smo morali istražiti koja je tajna uspjeha Korčule u segmentu gastronomije gdje se dogodio najveći bum posljednjih godina.

Foto: Privatni album FISHER STEVENS Dvojica braće Marelić odrastala su uz stalne posjete slavnih, jedan od njih je i legendarni negativac iz filma "Hakeri"

Na čelu restorana “LD Terrace” je mlada kulinarska zvijezda u usponu Marko Gajski kojeg je hrvatska javnost upoznala u hrvatskom Masterchefu gdje je dogurao sve do finala. Kušali smo nekoliko sljedova jela koje je pripremio Gajski u sklopu festivala Korčulanske pjatance i uhvatili se u razmišljanju pa je li moguće da je riječ o diplomiranom informatičaru koji je u ozbiljne gastronomske vode krenuo nakon jednog televizijskog showa. Marko je među ostalim stažirao u Londonu kod čuvenog Ducassea, kao i u “Gauthieru” i “Bar Bouludu” koji se, jasno, kite mnogim Michelinovim zvjezdicama. Još prije nekoliko godina turisti su na Korčuli mahom jeli meso s roštilja, pizze i tortilje, ali danas se to stubokom promijenilo.

Otok bijelih vina

– Uobičajenu jadransku ponudu, na Korčuli je zamijenila autohtona ponuda koja se temelji na dosta stvari koje oni sami čine tijekom zime, znači mariniranje, kiseljenje, soljenje ribe, izrada makaruna koji se mogu naći u dosta lokala. Dalmacija nije ćevap i miješano meso, Korčulani su se davno odmakli od toga, a sada se to proširuje, što se i vidi. Osnovne stvari su korištenje vrhunskih maslinovih ulja i vrhunskih vina koja su sada sastavni dio ponude. Korčula je otok bijelih vina, tako da je to početni impuls koji njezinu ponudu čini drukčijom od ostale jadranske ponude – kaže Gajski.

Njemu je ovo treća godina u Korčuli, a kaže da inspiraciju nalazi u hrvatskoj gastronomiji sa svim njezinim utjecajima.

– Sva su moja jela autonomna, vrlo osobna. Nekad mi je inspiracija doživljaj nečega, doživljaj Korčule, doživljaj nekakvog putovanja koje je poslije isprepleteno s našim mediteranskim utjecajem. Tako da treba koristiti naše namirnice, okuse koji su nama poznati, ali isto tako hrvatska gastronomija je blagoslovljena što ima tako puno utjecaja, od Osmanskog Carstva do austrijske kuhinje, talijanske, francuske... Mislim da svatko može biti zahvalan što je kod nas takav snop različitih začina, toliko puno mogućnosti. Ne treba se zatvarati! Mislim da smo u prošlosti bili puno otvoreniji nego što se danas prikazujemo. Maslinovo ulje, pomidori... Hrvatska je gastronomija puno više! Primjerice, “signature dish” korčulanske gastronomije su žrnovski makaruni čiji su glavni sastojci, cimet, klinčić i muškatni oraščić. To je ostavština Osmanskog Carstva. I zašto da se mi onda distanciramo od toga? To je sve dio naše povijesne gastronomske tradicije.

Gajski kaže da Korčula nudi nešto sasvim drukčije od obližnjih Hvara i Dubrovnika, distanciranost, sačuvanost, ljepotu mora i neopterećenost komercijalizacijom turizma. To puno znači za gastronomiju.

Foto: Privatni album EVA LARUE Zvijezda serije "CSI: Miami" uživala je u restoranu "LD Terrace"

Zanimalo nas je kako se osjeća mladi kuhar za kojeg svi znaju da je na korak do Michelinove zvjezdice, utječe li to na njegove kulinarske sokove?

– Sve nagrade i sve što mi se dogodilo u životu posljedica je toga što i kako radim, nikada nije bilo uzrok. To je sad nekakva naša ambicija, glupo mi je čak reći ambicija, gledam svoje vrijedne ljude i to bi bila kao neka nagrada za njih. To su sve mladi momci i djevojke. Već smo treću godinu zajedno, a hrvatski chefovi znaju koliko je to teško kod nas ostvariti. Sve nas dijeli i spaja to jedno zajedništvo i ljubav prema ovom poslu. Nećemo biti razočarani ako nam se to ne desi, možda bismo više bili razočarani da je dobijemo, a da je sami nismo zaslužili.

Bogataš zakupio restoran

U fantastičnoj hrani restorana “LD Terrace” među ostalim uživali su legendarni golman Gianluigi Buffon, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, i to odmah neposredno nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, zvijezda serije “CSI: Miami” Eva Larue, glumica Natalie Dormer iz megapopularne serije “Igra prijestolja” koja upravo ruši sve moguće rekorde gledanosti i vlasnik Alibabe Daniel Zhang koji je zakupio cijeli restoran u kojem je jeo sam te bio oduševljen ljubaznošću konobara.

No uza sve otmjene restorane na otoku Korčuli, u unutrašnjosti otoka ima konoba koja se praktički nije promijenila gotovo 20 godina, a u nju dolaze najbogatiji ljudi svijeta kako bi uživali u domaćoj hrani koju priprema obitelj Marelić. Stariji sin Ivan je glavni kuhar konobe “Maha“ posljednjih nekoliko godina, a nekad je glavna kuharica bila njegova mama Daria. Chef Ivan kaže nam da je kapacitet konobe isti od prvoga dana te da su jela promijenili samo vizualno, odnosno pridali su više pozornosti prezentaciji, ali da sve rade isto kao od prvoga dana, s kvalitetnim sezonskim namirnicama. Priznaje da je u gastronomiji Korčule bilo uspona i padova, ali i potvrđuje da je u posljednjih pet godina cijela gastronomska scena na otoku punom parom krenula uzlaznom putanjom.

– Ugostitelji koji su koristili smrznute namirnice sada su prošlost ili su se promijenili. Mislim da je takav pristup gastronomiji zauvijek iza nas i da to nije ono što bismo trebali nuditi svojim gostima. Sada se situacija promijenila i slika je puno bolja. No, smatram da ni ovo danas nije dovoljno i da imamo još puno posla ispred sebe, ali i ovo danas miljama je daleko do onoga što je bilo na Korčuli prije još samo pet-šest godina. Mislim da smo prešli prvu i najtežu stubu, a to je da smo promijenili način razmišljanja. Svi zajedno sada moramo potaknuti male proizvođače da proizvode kvalitetne proizvode koji će biti pristupačni cijenom i standardizirani kako bismo na otoku Korčuli mogli ponuditi maksimum. Sada imamo velikih problema s namirnicama, nemamo standardizirane namirnice, ali postoji svjetlo na kraju tunela. Trebalo bi se u taj naš posao uključiti još više OPG-ova, da dođemo do situacije kakva u Francuskoj i Italiji postoji više od 30 godina, a kod nas tek sada lagano počinje ta priča od polja do stola.

Foto: Privatni album BERNIE ECCLESTONE I OBITELJ MARELIĆ Bogati Britanac jedna je od slavnih osoba koje 20 godina pohode konobu Maha

Demi Moore tražila kruh i sir

U konobi “Maha” su među ostalima gosti bili i Bill Gates, glumci Fischer Stevens i Demi Moore, Bernie Ecclestone, katarski šeik Hamad bin Khalif Al Thani i mnogi drugi. Marelić kaže da je Demi Moore bila u kućnom izdanju, potpuno opuštena, oduševila se hranom te je na odlasku tražila domaći kruh i sir da ih ponese na jahtu. Bill Gates odlučio se za tradicionalna jela koja Korčulani jedu za vjenčanja, krštenja i pričesti – pršut, sir, juhu, žrnovske makarune, peku i za desert rožatu. I bio je oduševljen.

Chef konobe “Maha” nastavlja razgovor i kaže da su u tom poslu zajedništvo i međusobna podrška ključni:

– Naš festival Korčulanske pjatance organizira udruga od 10 restorana. Nećete ni u jednoj drugoj branši moći okupiti deset ljudi iz iste struke gdje ćete posjesti za isti stol da se nešto napravi i gdje će svi volontirati. Nikakav novac od sponzora i države nismo tražili, samofinanciramo se. To je primjer kako se može pridonijeti zajednici. Ako iz neke zajednice uzimate dobit, onda mislim da bi bilo fer vratiti joj barem u znak zahvalnosti na ovakav način. Ja u to doista vjerujem i toga se držim.

I zaista, na Korčuli se vidi veliko zajedništvo svih kuhara kakvo drugdje nismo primijetili, a to posebno znaju svi koji na društvenim mrežama prate ljude poput Marka Gajskog ili čuvenog chefa mlađe generacije Igora Gudca koji je također na Korčuli kuhao protekle dvije godine. Naime, na Instagramu su se mogla vidjeti svakojaka podmetanja i međusobna izrugivanja, da ne prepričavamo videa u kojima je ulogu imala i jedna svinjska glava.

– To su sve moji kolege, ne konkurenti, koji dijele u kuhinji ono najteže, tako da ta riječ konkurencija među našom profesijom ne bi smjela postojati. Na Korčuli je dobra atmosfera i vrlo pozitivna zezancija. Dogodio se spoj ljudi koji su uvijek spremni našaliti se, ali i prihvatiti šalu na svoj račun. Svi chefovi koji su ovdje bili razmišljaju otprilike na isti način, a nusprodukt toga je dobra zezancija – zaključio je Gajski.

