Naručila je haljinu preko interneta, a ono što je dobila nasmijalo mnoge: 'Nisu ni slične'

Kada se radi o naručivanju odjeće putem interneta, uvijek postoji malo rizika, jer nikad ne znate što ćete dobiti. Jedan od načina da osigurate kvalitetnu odjeću je da istražite tvrtku, provjerite koliko je cijena razumna i pročitate recenzije proizvoda. Međutim, čak i nakon što napravite sve ovo, i dalje možete dobiti komad koji ne izgleda nimalo onako kako ste očekivali.

Korisnica TikToka po imenu Anna Dinh nedavno je to naučila na teži način, nakon što je potrošila 200 dolara, oko 1300 kuna, na ono što je mislila da će biti zapanjujuća, plava haljina do poda. No stiglo je nešto sasvim drugačije od onoga što je zamišljala, kako prenosi Mirror.

Podijelila je video u kojem je pokazala kako je haljina trebala izgledati u odnosu na haljinu koju je dobila u pošti - razlika je prilično zamjetna. Dok je ona koju je naručila elegantna i svjetlucava, ona koju je dobila je sasvim prozirna i obična, bez šljokica.

Njezin video pregledan je više od dva milijuna puta te je prikupio više od 300 tisuća lajkova. Mnoge je nasmijala razlika između haljina, a neki nisu mogli vjerovati da je tvrtka koja je poslala haljinu stvarno mislila da su to isti komadi. - Ne mogu vjerovati! Ovo nije ni slično - samo je jedan od mnogobrojnih komentara.

Naručila bodi s popularne stranice i dočekalo je prljavo iznenađenje: