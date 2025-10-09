Naručila je dasku za glačanje s Temua, ali ono što je stiglo ju je šokiralo: 'Ljudi su me ismijavali'

Ako ste barem jednom otvorili aplikaciju Temu, onda znate kako to ide – tražite jednu stvar, a na kraju u košarici završite s deset! Mnogi ljudi su priznali da su se "navukli" na Temu jer ne mogu odoljeti beskrajnim popustima i neobičnim stvarčicama koje svakodnevno iskaču na ekranu. No, ponekad ljudi ostanu šokirani onime što im stigne na vrata. Upravo se to dogodilo jednoj ženi kada je na platformi za kupovinu naručila dasku za glačanje, a priča je ostavila ljude u šoku.

Temu je kinesko tržište e-trgovine koje prodaje širok asortiman proizvoda po niskim cijenama pomažući kupcima da se izravno povežu s proizvođačima. Nedavno je Susie, poznata i kao Alabama Lotto Lady, podijelila neke od svojih najsmješnijih priča vezanih uz kupovinu na Temuu, a jedna od njih je doista nevjerojatna, piše Mirror. Svoju priču podijelila je na TikToku te je potaknula i druge da ispričaju vlastite shopping dogodovštine. Kao što se moglo i očekivati, ovo nije prvi put da je netko ostao u nevjerici proizvodom koji mu je stigao s Temu.a

"Ima li među vama obožavatelja Temua? Naručila sam puno stvari s te platforme. U ormaru imam nekoliko predivnih komada koji su upravo odande. Najgora stvar koju sam ikad dobila je ta što sam naručila glačalo i dasku za glačanje. Stavila sam to na Facebook u to vrijeme. Daska za glačanje je možda bila dugačka petnaest centimetara, a glačalo je bilo također toliko malo. Bila sam predmet ismijavanja tamo nekoliko tjedana, ali onda sam se vratila i počela naručivati ​​malo više. Ali jednostavno volim Temu. Tako je jeftin", priznala je Susie.

Savjetovala je ljudima da bace proizvod ako im ne odgovara jer nije puno koštao, a ne isplati ga se vratiti. "Sigurna sam da neke od vas žena imaju slične priče i voljela bih čuti neke od njih", rekla je Susie. Kupci su u komentarima dijelili sve vrste različitih Temu priča, dok su se zabavljali Susieinom malom dramom s daskom za glačanje.

"Naručila sam puno odjeće od Temua. Nikad nisam bila razočarana", napisala je jedna žena. Susie nije prva osoba koja je napravila grešku u online kupnji jer su mnogi podijelili svoje Temu neuspjehe na društvenim mrežama. Kada naručujete online, tada je važno provjeriti detalje o proizvodu.