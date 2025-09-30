VIDEO Odlučio je s Temua naručiti kantu za smeće: Ono što je stiglo nasmijalo ga je do suza

Kupovina preko interneta postala je svakodnevica, no ponekad ono što naručimo ne stigne onako kako smo očekivali. Umjesto željenog proizvoda, u paketu nas može dočekati nešto sasvim drugo: manja, lošija ili čak potpuno pogrešna verzija naručenog. Takva iznenađenja znaju biti frustrirajuća, ali i smiješna. Upravo se to dogodilo jednom čovjeku kada je na platformi za kupovinu naručio kantu smeće za kampiranje za osam funti (9,20 eura).

Temu je kinesko tržište e-trgovine koje prodaje širok asortiman proizvoda po niskim cijenama. Nedavno je Gareth kupio kantu za kampiranje putem Temua i bio je prilično sretan što ju je nabavio za samo osam funti, ali nešto smiješno se dogodilo kada je stigla na njegova vrata. Njegova supruga, Bethany Anne, podijelila je priču na TikToku, piše Mirror. "Dakle, Gareth je kupio kantu za smeće za kampiranje na Temuu. Koliko je to koštalo? Gruba procjena", rekla je Bethany u videu. Gareth joj je odgovorio da je kantu platio osam funti te joj je pokazao zaslon svog mobitela.

"Molim te, pokaži mi ponovno fotografiju. Mislim da će nam to potrajati cijeli tjedan. Pokaži mi kantu, molim te", rekla je Bethany, a zatim je Gareth pokazao što je stiglo. Gareth i Bethany su prasnuli u smijeh zbog veličine proizvoda. Naime, kanta je bila nevjerojatno malena i gotovo da ništa ne stane u nju.

Video je pregledan stotine puta otkako je podijeljen, a mnogi su se ljudi javili u komentarima s vlastitim katastrofama prilikom online kupovine. "Naručila sam bojanku po brojevima na Temuu. Dobila sam potpuno oslikani poster", napisala je jedna korisnica. "Čini se da sam naišao na pravo blago. Naručio sam torbu za ručak, a dobio obiteljsku torbu za piknik. Kolegama je to bilo jako zabavno", podijelio je korisnik.

"Toliko puta sam nasjeo. Sada uvijek provjeravam veličine i recenzije", napisao je korisnik. "I meni se dogodilo isto s ribežom za sir. Bio je minijaturan", dodao je drugi. Netko se našalio da bi to mogla biti kanta za vrećice čaja. Ipak, Gareth je izgledao prilično zadovoljan kantom za svoje kampiranje, iako se dobro nasmijao ovoj pogrešci.