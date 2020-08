'Najveće je zadovoljstvo kad se gosti vraćaju'

Dalmatinsko ime, dalmatinska spiza, ugodno osoblje, i cijene odlične... Traju još od 1989. godine.

– Je, konoba je od vrimena kad se mislilo da ne triba biti konoba nego restoran da bi privuklo goste. A domaće je jamstvo kvalitete. Sama kuham umake, pečem ribu, roštilj i sve ostalo. Ništa nije industrijsko, samo domaće. I pašta, i crni rižoto, pasta s lignjama malo jača kakvu najviše vole Mađari i Nijemci – govori nam vlasnica i kuharica Nada Lisica.

Gospođa Nada je iz ugostiteljske branše, prije otvaranja radila je u hotelu Pinija.

– Dok nisam shvatila da mogu raditi samo za sebe, radila sam za druge. U ovih 30 godina rada konobe najveće zadovoljstvo mi je bilo to što su se gosti vraćali. Znaju da kod mene trebaju prvo naručiti i da za njih radim sve od početka do kraja. Političari, glazbenici, turisti iz svih zemalja bili su naši gosti. Uživali su u ribi i ribljim proizvodima, mesu, raznim specijalitetima. Cijene su od 75 kuna za rižota do nešto skupljih mesnih specijaliteta i ribe na žaru – priča nam Nada.

Tko proba, neće pogriješiti... Mi smo pojeli fefersteak, biftek u umaku od zelenog papra.

– Pa kako si naručija meso u konobi – pita me Nada nudeći ribe, lignje, škampe i sve po čemu je konoba poznata i čiji su se mirisi širili. Nismo zažalili zbog mesa, ali smo pokleknuli na inzistiranje i naručili predjelo – hobotnicu na salatu.

– Može to skupa – kazala je Nada. Sve nas je oborilo s nogu. Vraćamo se definitivno.