S koliko ste ljudi spavali? Nova studija otkriva što vaša seksualna prošlost otkriva o vama!

Pitanje koje mnogima zadaje nelagodu – “Koliko si dosad imao ili imala seksualnih partnera?” – ponovno je u fokusu zahvaljujući novom istraživanju koje je donijelo zanimljive, pa i pomalo iznenađujuće uvide. Dok većina ljudi automatski pretpostavi da veliki broj prethodnih partnera negativno utječe na šanse za ozbiljnu vezu, znanstvenici sa Sveučilišta Swansea otkrili su da je ključan jedan potpuno drugačiji faktor – vremenski kontekst, piše Daily Mail.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Scientific Reports, otkriva da broj seksualnih partnera nije toliko presudan koliko vrijeme kada su se ti susreti dogodili. Drugim riječima, netko tko je imao 12 partnera prije deset godina može se percipirati kao poželjniji dugoročni partner nego osoba s istim brojem, ali s iskustvima koja su se dogodila nedavno.

“Prethodne studije pokazivale su da su ljudi skloni izbjegavati ozbiljne veze s osobama koje su imale velik broj seksualnih partnera,” objašnjava dr. Andrew G. Thomas, glavni autor studije, “No ova studija otkriva da taj efekt slabi ako se većina tih odnosa dogodila u prošlosti.”

Za potrebe istraživanja, tim je anketirao više od 5000 ljudi iz 11 zemalja. Sudionicima su prikazani vizualni prikazi – vremenske crte koje pokazuju broj i vremenski razmak seksualnih susreta potencijalnih partnera. Zatim su ih upitali koliko su voljni s takvom osobom ući u ozbiljnu vezu.

Rezultat? Ljudi su bili manje spremni za vezu s osobom koja je imala mnogo partnera, ali su bili znatno otvoreniji ako su ti susreti bili udaljeni u vremenu i ako je tempo novih partnera s godinama usporio.

Suprotno uvriježenom mišljenju, studija nije pronašla značajnu razliku između muškaraca i žena kada je riječ o procjenjivanju tuđe seksualne prošlosti. “Rezultati pokazuju izostanak dvostrukih seksualnih standarda,” ističe dr. Thomas, “I muškarci i žene sličnim očima gledaju na seksualnu povijest potencijalnih partnera.”

Ovi rezultati dolaze kao odgovor na sve češće osuđivanje i moraliziranje koje se može vidjeti na društvenim mrežama. “Online diskusije često su vrlo oštre kada se govori o tuđem seksualnom životu, osobito kad je riječ o ženama. No na individualnoj razini, ljudi su zapravo mnogo popustljiviji, osobito kada vide da se nečije ponašanje kroz godine promijenilo”, zaključuje dr. Thomas.

Drugim riječima, vaša prošlost vas ne definira – osobito ako ste pokazali rast, zrelost i promjenu. A to je poruka koju bi moderni odnosi itekako trebali uzeti u obzir.